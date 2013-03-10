华润董事长：楼市调控差别信贷比税收更有效

路透北京3月9日 - 尽管中国在两会前夕出台的更严厉的楼市调控国五条，但在华润集团有限公司董事长宋林看来，中国房地产市场前景依然看好，并不会影响华润今年继续在中国诸多城市拿地的计划。

宋林在北京参加两会期间对路透表示，此次楼市调控也显示中国政府抑制楼市投机的决心，但从手段选择看，认为差别化的信贷远比税收调控更有效果，且高达20%的税率会抑制二手房交易，减少楼市供给，反而不利于抑制房价的上涨。

"什么是泡沫?泡沫就是投机,用自有资金购买而不是为了获利的不能算泡沫,只有用银行的钱去买房并为了获利才是投机,要抑制楼市的这种泡沫,最有效的是差别信贷,提高首付以及贷款利率,这比收税管用．"宋林称。

他进一步解释称,现在把房屋交易环节的税率提高,无形中会抑制二手房的交易，而中国本来是供给不给而不是需求不足，这种做法反而起到了反效果。

继中国本月初出台国五条后，许多地方出现为避税而离婚,以及抢在政策执行前房屋过户的行为,一些地方的房地产交易中心爆满的报导不绝于耳。

宋林提到,尽管中国仍在调控房地产市场,但从长远看,无论是城镇化抑或中国经济发展的前景,房地产市场前景依然看好,"我们还会在很多城市拿地,但我们不会当地王,我们会选便宜的."他称,毕竟华融经营的房地产业务中包括住宅和商业用地。

华润（集团）有限公司总部位于中国香港，是一家在香港注册和运营的多元化控股企业集团，从事的行业都与大众生活息息相关，主营业务包括日用消费品制造与分销、地产及相关行业、基础设施及公用事业三块领域，旗下共有20家一级利润中心，在香港拥有五家上市公司：华润创业(0291.HK) 、华润电力(0836.HK) 、华润置地(1109.HK) 、华和华润燃气(1193.HK) 。

针对逐渐升温的房地产市场，中国政府工作报告指出要坚决抑制房地产投资投机性需求。而此前国务院已发通知称，需要进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。

另外,对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。(完)

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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