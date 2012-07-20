华融资产定於三季度股改并挂牌--消息人士

路透北京7月20日电---两位消息人士透露,中国四大资产管理公司之一--中国华融资产管理公司定於三季度股份改制并挂牌.这将是继中国信达资产管理公司率先股份制改造後,第二家股份制挂牌的金融资产管理公司(AMC).

消息人士周四并称,华融股改後由中国财政部控股,中国人寿(2628.HK)母公司中人寿集团将出资入股占仅约2%股份.华融资产公司现总裁赖小民将担任股份公司董事长,而总经理一职则由银监会非银部部长柯卡生担任.

上述人士并解读,这次中国人寿的参与主要是因中国《公司法》规定,设立股份有限公司,应至少有两人以上两百人以下为发起人.

2010年6月,中国信达资产管理公司率先启动股份制改造,当时由中国财政部100%控股,2012年3月,引入全国社保基金等四家战略投资者,正择机境内外上市.

"银监会内部流程基本走完,柯卡生应该是8月末赴任新职."上述人士并表示,华融股份制改制已有所延期,这几年为冲刺股份制改革,华融加速转型和平台的搭建,目前盈利增幅很快.

华融今年一季度实现净利润12.18亿元人民币,比去年同期增加43%.

华融资产总裁赖小民此前表示,一季度公司收入结构呈现多元化发展态势,发生良性转变,资产管理业务、财务投资、中间业务、平台公司收益四大板块均衡发展.并强调要按时按质地落实新公司挂牌各项筹备工作.

华融资产管理公司是国有独资金融机构,注册资本金100亿元,拥有10家平台公司,形成了以资产经营管理为主业,证券、租赁、信托、投资、基金、期货、银行等业务为依托的综合性金融服务体系.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 屈桂娟

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