华融资产管理公司股份制改造完成

路透北京9月25日电---中国华融资产管理股份有限公司周二召开创立大会,标志着四大资产管理公司之一的华融集团已完成股份制改造.公司注册资本达258亿元人民币,财政部持股98.06%,中国人寿保险(集团)公司的参股比例为1.94%.

财政部周二的新闻稿并称,目前按照国家有关法律法规,中国华融资产管理股份有限公司已经形成了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层构成的现代股份公司治理架构.公司设立後.将在继续做好不良资产业务的同时.重点发展银行、信托、租赁与银行业相关的业务.

2010年,四大资产管理公司之一的信达资产管理公司经国务院批准已实施了股份制改革.华融为此之後的第二家.

截至2011年9月末,中国华融资产管理公司商业化业务所有者权益253亿元,与13年前国家投入100亿元资本金相比增长了1.53倍.

华融今年一季度实现净利润12.18亿元人民币,比去年同期增加43%.

华融资产总裁赖小民此前表示,一季度公司收入结构呈现多元化发展态势,发生良性转变,资产管理业务、财务投资、中间业务、平台公司收益四大板块均衡发展.(完)

欲了解详情,请点选中国财政部(here)

--发稿 张胜男; 审校 毕晓雯

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