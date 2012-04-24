隐者任正非：遭遇华为第二个冬天

* 出身寒门,曾在军队供职

* 公司核心业务增长放缓,多元化挑战重重

* 接班人悬而未决,惹外界猜疑

作者 黄运涛

路透北京4月24日电---上世纪90年代,华为首席执行官(CEO)任正非曾多次到访美国,希望向国外同行取经把华为打造成全球化的公司.在1992年的一次访美行程中,任正非是用随身手提箱里的3万美元现金支付的账单,因为当时中国还没有信用卡.

16年之後,任正非已位居福布斯中国400富豪榜之列,华为HWT.UL也已成为全球最大的通讯设备制造商之一,但在美国人眼里,他仍然是个"外来人".

根据维基解密的资料,2008年3月,任正非曾到访美国驻广州领事馆,抱怨美国只给他批出单次的赴美签证.对於美国怀疑华为与中国政府和军方有密切关系,他颇为恼火.

在2011年的美国《财富》杂志(Fortune)"亚洲最具影响力25位商界领袖"榜单上,任正非位列第五,排在他前一位的是韩国三星集团(005930.KS)董事长李健熙.

在华为崛起的过程中,这位68岁的创始人始终保持着低调和神秘,多年来习惯于隐蔽在幕後.他从来不接受媒体采访,也刻意回避公众的关注,除了一年一次在年报上的"CEO致辞"以外,一些广为流传的署名"任正非"的文章几乎是外界获知其所思所想的唯一途径.

任正非上世纪六十年代初就读于重庆建筑工程学院,毕业後於1974年应征入伍做基建工程兵,一路从技术员升至副所长(技术副团级,无军衔).

他未曾料到的是,这段在军队服役的经历日後却成为西方对华为迅速膨胀的最大忧虑--美国政界担心它与中国政府和军方有关系.华为对此备受困扰,并一再否认.华为至今没有在美国达成大笔交易或是收购在美国拥有业务的公司.华为最近在澳大利亚的宽带项目中也因为类似的原因受阻.澳洲政府以安全顾虑为由,禁止华为对该国380亿美元的高速宽带网络项目进行投标.

任出身寒门,父母是乡村中学教师,兄妹七人,任正非排行老大,幼时家境贫困,母亲经常在月底到处向人借三、五元钱度饥荒.直到高中毕业,任正非都没有穿过衬衣,家里穷得连一个可上锁的柜子都没有.

"上大学我要拿走一条被子,没有被单,妈妈捡了毕业学生丢弃的几床破被单缝缝补补,洗干净,这条被单就在重庆陪我渡过了五年的大学生活."他在《我的父亲母亲》一文中写道.

在1980年代的中国裁军行动中,任正非复员转业至深圳南海石油後勤服务基地,还曾在一家电子公司当经理."转入地方後,不适应商品经济,也无驾驭它的能力……栽过跟斗,被人骗过."任正非如此回忆这段经历.

1987年,任正非集资2.1万元人民币创立华为,公司起步艰难,他和父母、侄子住在一间十几平方米的小房里,在阳台上做饭."我是在生活所迫,人生路窄的时候,创立华为的.在创立华为时,我已过了不惑之年."任写道.

最初几年,靠代销交换机,华为完成了原始积累.此时,那些西方的大型电信设备商还没有注意到这家偏居中国南方的小不点儿公司.

没有人,包括任正非自己,能预料到公司今日的成就:华为已跻身全球第二大电信设备制造商,2011年营收2,039亿元人民币.一些昔日顶级的设备厂商(诺基亚-西门子NSN.UL,阿尔卡特-朗讯ALUA.PA)已被甩在身後,而与行业王者爱立信(ERICb.ST)也仅一步之遥.

商业畅销书《华为的世界》一书的作者冀勇庆曾做过一个比喻:如果说过去二十年的华为是只土狼,整天跟在狮子後面讨点残羹冷炙的话,如今的华为已经成了狮子.

**核心业务增长放缓,多元化挑战重重**

在经历了多年的高增长後,华为这只庞然大物也疲态渐露:近日公布的2011年净利同比大跌53%,营收增速亦明显放缓.其中,占公司收入逾七成的核心业务(电信网络设备)收入增长仅3%.

"曾经有雄厚技术储备,称霸过世界的设备商,居然在信息技术需求如此巨大的市场中灰飞烟灭了.难道华为会有神仙相助?会逃脱覆灭的命运?你以为我们会超凡脱俗?会在别人衰退时崛起?"任正非在年报中半是反思半是反问.

或许早就料到会出现这样的局面,华为几年前就开始着手多元化布局,雄心勃勃冀望在另外两大领域--消费电子业务和企业业务挤进世界领先公司的行列.

一向崇尚"多做少说"甚至"只做不说"的任正非放出豪言:"我们在云平台上,要在不太长的时间里赶上、超越思科,在云业务上要追赶谷歌.让全世界所有的人,像用电一样享用信息的应用与服务."这也是任正非第一次明确地向外界勾勒华为的未来图景:从一家电信设备供应商转变为信息服务提供商和全能型IT供应商.

据一位接近任正非的知情人士称,任有两部手机,一部iPhone,一部华为手机."为了学习和体验苹果手机的高明之处."上述人士称.

创业初期就与任正非共事的华为副董事长郭平此前在一个采访中对路透表示:"通用电气(GE.N)在杰克韦尔奇(Jack Welch)的执掌之下,它的业务要麽就是放弃,要麽就全力投入,在业界获得领先地位.华为的追求也是类似的."

不过,华为下决心要进入的智能手机市场并非一片可以轻松畅游的蔚蓝海域.华为面临着诸多强劲对手:风头正劲的苹果(AAPL.O)仍在持续定义着智能手机的游戏规则,而诺基亚NOK1V.HE、宏达电(2498.TW)等厂商也在为扩大市场份额放手一搏.华为要想在这个本已就显拥挤的市场抢占一席之地并晋级全球前三,显然并非易事.

"华为带着充足的技术创新能力和雄心壮志进入相关领域,但仍是冒着一个相当大的风险."国际知名电信咨询机构OVUM首席分析师Matt Walker表示,"这些新领域的竞争者包括苹果、Google(GOOG.O)、微软(MSFT.O)和一长串的韩国和日本电子公司,他们阵容浩大、实力坚强、财力雄厚而且拥有高度创新能力."

科技业的新老更替犹如地震一样不可预期.很多大公司一旦业务超出了特定的半径,就变得很平庸,过去赖以成功的经验反而成了创新的负担.阿尔卡特、西门子和爱立信等电信设备商此前都曾高调进军手机领域,但在受阻後都先後退出.

华为的多元化发展还包括在非电信运营商的企业客户群中争夺更多订单,而该市场多年来一直为思科(CSCO.O)和惠普(HPQ.N)所占据,华为目前的份额还微乎其微,究竟能否在这个舞台上重现其在电信设备领域的风光,尚是未知之数.

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**接班人悬而未决,惹外界猜疑**

2001年,任正非的年终讲话稿以《华为的冬天》为题,发表在公司内刊上."十年来我天天思考的都是失败,对成功视而不见,也没有什麽荣誉感、自豪感,而是危机感……失败这一天是一定会到来的,大家要准备迎接,这是我从不动摇的看法,这是历史规律."他在开篇写道.

这种危机感始终伴随着任.十余年後,他又在另一篇文章中写道:"死亡是会到来的,这是历史规律,我们的责任是应不断延长我们的生命."

"他非常严肃,不是那种滔滔不绝的人."一位今年初曾在深圳与任正非会面的银行业人士对路透回忆称."他谈了很多如何使华为更为国际化,如何吸引更多外籍人士进入华为,如何在华为的重要海外市场(比如印度和美国)吸引更多当地雇员."任正非不讲英语,通过一个翻译全程参加会议.

"当时他看上去气色不太好……我们最大的担心是:谁将接他的班?"该银行人士称.

类似的担忧近年来一再出现,却并非空穴来风.任正非亦坦承,自己的身体有多项疾病,已动过两次癌症手术.外界盛传,华为首席财务官(CFO)孟晚舟和监事会成员任树录分别为任正非的女儿和弟弟.不过,华为官方却从未予以证实两者与任的关系.

去年底,任正非在华为内部发表的一篇名为《一江春水向东流》的文章,首次谈到了接班人问题,并为"轮值CEO计划"造势.在该制度下,华为高管轮流担任公司最高领导,负责公司日常经营,该制度由2004年起实行的"轮值主席制度"演变而来.

鉴於华为在公司治理架构方面一贯神秘低调,这一不同寻常的披露立即引发外界猜测:华为是否正在为未来的接班人铺路?

授权一群"聪明人"作轮值CEO,让他们在一定的边界内,有权利面对多变的世界做出决策---华为试图通过这种方式,实现权力从第一代创业者到第二代管理者的平稳过渡.

即使如此,这种设计仍不能完全平息外界的忧虑.一旦任正非隐退,缺少了核心领导的"轮值CEO计划"难保不失去稳定性.彼时,谁能代替任正非,成为华为真正的权威?

事实上,即使是任正非本人,对尝试这种权力过渡的方式也是如履薄冰."如何能适应快速变动的社会,华为实在是找不到什麽好的办法.CEO轮值制度是不是好的办法,它是需要时间来检验的......不成功则为後人探了路,我们也无愧无悔."他在2011年公司年报的CEO致辞中写道.

华为的潜在危机还不止于此,外界对它的指责还包括:严苛的企业管理文化、员工过劳死引发的争议、借助国家资金支持向潜在客户提供贷款,以及受到诟病的低价竞争策略等.

"华为的公司形象在某种程度上已经被妖魔化,这对它建立一家真正的全球性大公司品牌有非常负面的影响.华为必须获得外界尤其是西方市场的正面评价.这是'後任正非时代'华为迫切需要解决的问题."一位华为的资深中层经理表示.(完)

(路透香港记者李千仪对本文亦有贡献)

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