华为今年拟投巨资打品牌 将推出Win8智能手机

3月16日，在深圳华为公司展厅内展示的一部华为手机。 REUTERS/Bobby Yip

路透上海6月21日电---全球第六大手机生产商--中国华为技术HWT.UL正努力由"幕後"走向前台.公司高层周四表示,今年将在全球投入逾2亿美元进行大量的品牌宣传,并由传统的低端手机领域逐步进军高端手机,例如华为今天宣布将推出采用微软Windows 8系统的手机,亦计划未来推出Win8的平板电脑.

华为此前主要为全球主要电信运营商定制手机,品牌知名度较低,去年其开始尝试打造自主品牌.随着转型的推进及智能手机比例的提高,华为手机的平均销售价格今年将倍增.

"今年开始我们将在全球展示华为的品牌,"该公司终端部门首席营销官邵洋在小型媒体会上表示,华为已聘请全球知名广告公司BBH(Bartle Bogle Hegarty)和奥美为其品牌宣传服务,今年的预算将超过2亿美元.

他并提到,华为在手机业务上的转型已受到全球不少电信运营商的支持.华为希望能在2014年跻身全球手机厂商前五强,2016年更进一步成为前三强.

不过,要实现这个目标显然不容易,诺基亚NOK1V.HE、三星电子(005930.KS)和苹果公司(AAPL.O)等全球知名厂商目前均位列全球前五强.

邵洋坦承,华为在全球手机市场的知名度还较低,因此自主品牌之路将会比较难走.想要脱颖而出,华为除了继续保证手机质量外,还需要及时了解客户需求,持续不断地创新.

华为公司刚宣布,将与微软公司(MSFT.O)合作,共同开发搭载Win8操作系统的手机.这使得华为成为全球为数不多的首批开发搭载Win8系统智能手机的终端厂商之家.搭载Win8系统的华为Ascend智能手机,预计将在欧洲、中国、美国以及其他市场陆续上市.

为与苹果iPhone和谷歌(GOOG.O)Android系统竞争,微软周三晚间发布其Win8手机软件,预计首批Win8手机将在今年秋天上市.除华为外,诺基亚、三星电子、宏达电(2498.TW)均将生产搭载高通(QCOM.O)双核晶片的Win8手机.

**平均售价提升**

华为的自主品牌策略,无疑将抬高其市场定位.邵洋预计,今年华为手机的平均销售价格(ASP)将较去年增加一倍多,一是因为今年售价较高的智能手机占比提升,二是公司由低端向高端手机进军的努力.

华为今年计划销售6,000万部智能手机,是去年的三倍.全年公司计划销售手机1亿部以上,较去年增约82%.

"即使计入这2亿美元的营销预算,我们今年也会盈利."他说,华为终端部门已连续多年保持盈利,未来也必须保证盈利.

华为终端业务包括手机,移动宽带及家庭终端三部分业务,其中家庭终端中亦包括平板电脑业务,年销量达数十万台.邵洋表示,将来亦计划推出装载Win8的平板电脑,以挑战苹果iPad的市场龙头地位.

华为亦是全球第二大电信设备制造商,去年华为销售收入2,039亿元人民币,同比增长11.7%;净利116.47亿元,同比下跌53%.公司七成收入来自於电信网络设备,但公司已将终端消费电子和企业业务列为未来两大发展新引擎.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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