华为否认曾参与美国工程师新加坡死亡案所涉项目

路透新加坡2月18日 - 中国电讯设备制造商华为周一称,未与一家新加坡机构在一个专业领域的任何项目上进行合作.该领域中的一名美国工程师在去年离开这个机构后不久神秘死亡.

英国金融时报上周六报导称,这位名为Shane Todd的美国工程师去年6月身亡,其死前不久曾从事于一项"明显是"新加坡微电子研究所(Singapore's Institute of Microelectronics, IME)与华为之间的"合作项目".

IME拒绝置评.

新加坡警方称仍在调查Todd的死亡案件,并将向验尸官提交相关证据.新加坡病理学家在去年6月的验尸报告中作出结论称,Todd在其新加坡公寓中吊死.

华为在声明中表示,"IME曾与华为进行过一次接触,希望在氮化镓领域中与华为展开合作,但我们决定不接受这项提议,因此双方在氮化镓领域中不存在合作."

Todd的专业领域是氮化镓,这是一种先进的半导体材料,具有商业和军事用途.从蓝光光盘播放器到军事雷达中均有所应用.(完)

(编译 吴云凌 审校 张涛)

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