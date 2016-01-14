中国国务院：政策外生育和非婚生育无户口人员可申请办理常住户口登记

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透北京1月14日 - 中国国务院日前下发文件称，政策外生育、非婚生育的无户口人员，本人或其监护人可以凭出生医学证明和父母一方的居民户口簿、结婚证或者非婚生育说明，按照随父随母落户自愿的政策，申请办理常住户口登记。
政府网周四刊登“关于解决无户口人员登记户口问题的意见”全文并称，目标是要进一步完善户口登记政策，禁止设立不符合户口登记规定的任何前置条件；加强户口登记管理，全面解决无户口人员登记户口问题。
文件称，申请随父落户的非婚生育无户口人员，需一并提供具有资质的鉴定机构出具的亲子鉴定证明。
未办理出生医学证明的无户口人民，在助产机构内出生的可向该机构申领出生证明，在助产机构外出生的需凭借亲子鉴定证明，向相关机构申领出生证明；然后，凭借出生证明和户口簿、结婚证或者非婚生育说明，申请办理常住户口登记。
对于未办理收养手续的事实收养无户口人员，当事人需要向民政部门申请按照规定办理收养登记，凭申领的收养登记证、收养人的居民户口簿，申请办理常住户口登记。
中国面临日益老龄化的压力，2013年启动“单独二胎”政策效果并不明显。2015年10月底闭幕的中共五中全会提出，为促进人口均衡发展，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)