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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 28日 星期二 12:00 BJT

2012年末中国农民工总数2.6亿--人社部

中国人力资源和社会保障部发布报告称，2012年全国农民工总量达到26,261万人，比上年增加983万人，其中外出农民工16,336万人。报告并称，全国就业人员中，第一产业就业人员占33.6%；第二产业就业人员占30.3%；第三产业就业人员占36.1%。路透

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