中国1-2月水电投资翻番 “水火”分化

路透上海3月16日电---今年以来中国"水火"电投资出现分化,国家能源局发布的2月全社会用电量情况显示,1-2月水电投资达163亿元人民币,同比增幅将近100%,而火电投资持续下降.

中国证券报周五援引数据显示,今年1-2月电源基本建设投资完成额451亿元,同比增加22.89%,其中增长最快的当属水电,投资额同比增加近100%;而火电投资持续下降,1-2月的火电投资为79亿元,同比减少54.34%.

此外,水电的新增装机总体上平稳,而新增装机下降的主力是火电装机的减少.中电联统计部主任薛静介绍,截至2011年,在建装机规模近1.6亿千瓦,其中1亿千瓦为水电.

业内人士指出,火电新增装机下降,主要是因为电力企业火电业务长期亏损,投资火电的积极性不足以及国家放慢火电审批的缘故.

中电联日前发布研究报告显示,清洁能源尤其是水电投资加大将是"十二五"(2011-2015年),乃至"十三五"(2016-2020年)电源投资趋势.预计到2015年,全国发电装机容量将增加2,600万千瓦,其中水电增加1,700万千瓦,煤电减少500万千瓦.

同时,受西南旱情影响,1-2月,水电设备利用小时数同比下降了49小时.薛静介绍,受旱情影响,广西、贵州、云南等地1-2月对广东省的电力输送下降了50%,以致广东出现电力缺口.

水电资源主要集中在西南地区,而西南地区连年乾旱,业内人士颇为担心,即便西南大型水电基地建设完成,仍然满足不了电力需求.对此,薛静指出,最好的办法是在加快西南水电基地建设的同时,配套核电和大型煤电,以便在枯水期起到调峰的作用.

薛静还认为,虽然核电、风电和太阳能等新增容量有所提高,但它们属於利用强度比较低的能源,在火电新增规模大幅减小、投资下降过快的情况下,今後几年有效新增装机容量将减少,因发电能力不足而造成的"硬缺电"现象在所难免.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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