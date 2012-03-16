中国1-2月水电投资翻番 “水火”分化

《路透早报》--2月18日
--周五投资人担心即将举行的法国大选，美国财政政策的调整缺乏行动，且将迎来美国长周末假期，点燃日圆的避险买需，令日圆兑美元和欧元上涨，美元指数走高，美国公债价格攀升。美股三大股指齐创纪录收盘新高。下周一为美国总统日假期，美国金融市场休市。
路透上海3月16日电---今年以来中国"水火"电投资出现分化,国家能源局发布的2月全社会用电量情况显示,1-2月水电投资达163亿元人民币,同比增幅将近100%,而火电投资持续下降.
中国证券报周五援引数据显示,今年1-2月电源基本建设投资完成额451亿元,同比增加22.89%,其中增长最快的当属水电,投资额同比增加近100%;而火电投资持续下降,1-2月的火电投资为79亿元,同比减少54.34%.
此外,水电的新增装机总体上平稳,而新增装机下降的主力是火电装机的减少.中电联统计部主任薛静介绍,截至2011年,在建装机规模近1.6亿千瓦,其中1亿千瓦为水电.
业内人士指出,火电新增装机下降,主要是因为电力企业火电业务长期亏损,投资火电的积极性不足以及国家放慢火电审批的缘故.
中电联日前发布研究报告显示,清洁能源尤其是水电投资加大将是"十二五"(2011-2015年),乃至"十三五"(2016-2020年)电源投资趋势.预计到2015年,全国发电装机容量将增加2,600万千瓦,其中水电增加1,700万千瓦,煤电减少500万千瓦.
同时,受西南旱情影响,1-2月,水电设备利用小时数同比下降了49小时.薛静介绍,受旱情影响,广西、贵州、云南等地1-2月对广东省的电力输送下降了50%,以致广东出现电力缺口.
水电资源主要集中在西南地区,而西南地区连年乾旱,业内人士颇为担心,即便西南大型水电基地建设完成,仍然满足不了电力需求.对此,薛静指出,最好的办法是在加快西南水电基地建设的同时,配套核电和大型煤电,以便在枯水期起到调峰的作用.
薛静还认为,虽然核电、风电和太阳能等新增容量有所提高,但它们属於利用强度比较低的能源,在火电新增规模大幅减小、投资下降过快的情况下,今後几年有效新增装机容量将减少,因发电能力不足而造成的"硬缺电"现象在所难免.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
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--周五投资人担心即将举行的法国大选，美国财政政策的调整缺乏行动，且将迎来美国长周末假期，点燃日圆的避险买需，令日圆兑美元和欧元上涨，美元指数走高，美国公债价格攀升。美股三大股指齐创纪录收盘新高。下周一为美国总统日假期，美国金融市场休市。
--人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。
路透法兰克福/巴黎2月17日 - 在2016年，因超低利率而受尽苦头的欧洲大型银行业者比前一年更多，但随着借贷成本升势有可能从美国扩散到欧洲，欧洲银行业者可能很快就要告别最黑暗时刻。