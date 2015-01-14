中国政府承诺投入970亿美元建设水利 吸引外资扩张在华业务

路透上海1月13日 - 中国政府承诺在2020年前投入至少970亿美元，改善缺水恶化问题，吸引法国苏伊士环境(Suez Environnement)(SEVI.PA)及澳洲Clean TeQ Holdings Ltd (CLQ.AX)计划在中国扩张业务。

这些企业希望参与众多水务项目，从生产饮用水到污水处理等等，中国当局正鼓励民间资本参与提升水务质量。目前中国657个主要城市之中，近半数有缺水问题。

分析师指出，由于中国监管规定经常变动，过去外国水务公司一直难以扩大在中国的市场份额，因此中国当局的最新承诺是难得的机会。

“我们现在享有的优势在于，政府推动改善水务的努力相当强烈，”环境工程公司Clean TeQ全球水利部门总经理Ealden Tucker指出。Clean TeQ上次试图打入中国市场是在六年前，现在考虑再次挑战。

Tucker指出，对Clean TeQ而言，中国的水务市场可能在5,000万美元到3亿美元间。

欧盟中小企业中心估计，从2014年开始的10年，中国水务相关市场的价值每年将高达1,000亿欧元(1,181.8亿美元)。

外资企业或许获准参与项目，但进入的障碍仍在。

荷兰水质监测系统公司microLan主管Joep Appels指出，光是争取谘询案件就很棘手。“在中国，花钱谘询或甚至花钱买软体都不常见。”

其他公司碰到的困难还包括取得贷款，以及与地方政府谈判价钱等等。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王兴亚)

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