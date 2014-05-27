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时事要闻 | 2014年 5月 27日 星期二 15:30 BJT

中国要求银行清理IBM服务器 两国间谍争端愈演愈烈--彭博

路透5月27日 - 彭博引述知情人士报导称，随着中美之间互控间谍行为的争论日趋激烈，中国政府正推动国内银行清理国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)制造的高端服务器，并用一国内品牌予以替换。

报导称，包括中国人民银行和财政部等政府机构正在评估，中国商业银行对IBM服务器的依赖是否会影响中国金融安全。如欲浏览报导原文，请点选：r.reuters.com/dyf69v

中国周一抨击美国对互联网的监控行为“肆无忌惮”，包括对中国政府和大型企业发动了大规模网络攻击。

英国金融时报周日报导称，中国要求其国有企业停止与美国咨询公司的来往。就在几天前，美国起诉五名中国军官窃取美国企业机密。

据彭博报导，政府评估结果将提交中国国家主席习近平领导的中央网络安全和信息化领导小组。

未能立即联系到IBM予以置评。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

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