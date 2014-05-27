中国要求银行清理IBM服务器 两国间谍争端愈演愈烈--彭博

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透5月27日 - 彭博引述知情人士报导称，随着中美之间互控间谍行为的争论日趋激烈，中国政府正推动国内银行清理国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)制造的高端服务器，并用一国内品牌予以替换。
报导称，包括中国人民银行和财政部等政府机构正在评估，中国商业银行对IBM服务器的依赖是否会影响中国金融安全。如欲浏览报导原文，请点选：r.reuters.com/dyf69v
中国周一抨击美国对互联网的监控行为“肆无忌惮”，包括对中国政府和大型企业发动了大规模网络攻击。
英国金融时报周日报导称，中国要求其国有企业停止与美国咨询公司的来往。就在几天前，美国起诉五名中国军官窃取美国企业机密。
据彭博报导，政府评估结果将提交中国国家主席习近平领导的中央网络安全和信息化领导小组。
未能立即联系到IBM予以置评。(完)
(编译 朱晓军；审校 王洋)
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路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦/布鲁塞尔4月30日 - 英国首相特雷莎·梅周日表示，预计退欧协商过程会比较艰难。此前欧盟领导人就苛刻条款达成一致，并警告英国“不要幻想”，称这可能阻碍达成退欧协议。