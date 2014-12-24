中国集成电路产业基金明年将募优先股 总规模将超1300亿--报载

路透上海12月24日 - 中国证券报周三报导称，今年9月24日设立的国家集成电路产业投资基金，普通股目前已经完成募集，明年一季度将发行优先股，投资进度和投资方向等也已经做出初步安排。

报导引述投资基金发起方之一的华芯投资相关人士透露，大唐电信、中国电信、中国联通、中国电子、武汉经发投、武岳峰资本、赛伯乐投资等七家机构已经通过增资扩股的形式进入投资基金，投资基金普通股已经在12月16日完成募集，实际募集规模为987.2亿元。

投资基金将在2015年一季度发行400亿元规模的优先股。优先股发行对象将主要包括保险等金融企业，完成发行后，基金总规模预计将达到1,387.2亿元，超过此前1,200亿元的预期规模。

投资基金的投资进度和投资方向等也已经有了基本的安排。据透露，2014-2019年为投资期，计划今年安排投资26亿元，今年年底之前投资基金将完成首批2个项目出资，承诺出资23.54亿元，实际出资21.68亿元。2015年计划投资200亿元，2016-2019年分别为240亿元、360亿元、240亿元和134亿元。2019-2024年为投资回收期，2024-2029年基金或有望获得展期。

在投资方向上，投资基金将重点布局集成电路全产业链，并依托骨干龙头企业促进产业资源整合。据介绍，投资基金将以股权投资为引导，推动骨干龙头企业优化治理结构，促进兼并重组，并着力推进企业国际并购。投资基金还将选择投向3-5个产业聚集区，促进产业聚集发展。

今年9月24日，《国家集成电路产业投资基金股份有限公司发起人协议》和《国家集成电路产业投资基金股份有限公司章程》签署，标志着国家集成电路产业投资基金正式设立。

在国家产业投资基金成立并发力的同时，全国各省市也已着手规划本地区扶持政策，北京、天津、上海、山东、四川、安徽、甘肃等地都已明确集成电路产业发展政策，其中上海拟设立总体规模为100亿的集成电路信息产业基金，联发科技(2454.TW)、中芯国际(0981.HK)都参与其中。

（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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