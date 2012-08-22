工行和农行周三起下调美元等外币存款利率

路透北京8月22日电---中国工商银行(601398.SS)和农业银行(601288.SS)周三起下调包括美元和欧元在内的部分外币存款利率.这或显示受中国经济复苏不确定性和美元升值预期的影响,中国境内企业持有外币资产意愿正不断增强,已使银行外币存款业务承压.

工行(1398.HK)和农行(1288.HK)网站显示,两家银行均将一年期美元存款利率下调至0.8%的水平,同期限欧元存款利率调至0.7%.其他主要银行尚未跟进.

北京某国有大行交易员称,由於对国内经济不景气的预期,美元相对强势,以及前期国际投机做空中国等因素,都使得国内结汇相对於去年有所下降,企业持有美元等外币资产意愿明显加强.

"其实大家接的美元头寸成本都很高...分支行亏着钱接回来,我们又亏着钱抛出去,因为美元太多了."上海某股份制银行外汇交易员并表示,除非客盘结汇明显回升,这一趋势预期仍会持续.

央行二季度货币政策执行报告写道,上半年末外币存款余额为4,051亿美元,同比增长58.0%,比年初增加1,301亿美元,同比多增994亿美元,从一方面映证了外管局的判断,即"当前境内企业和个人由做空转向做多美元,开始'负债本币化、资产外币化'的财务运作.

各银行一年期外币存款利率一览(单位:%)(截至2012年8月22日):

银行 美元 欧元 公司股票代码

工商银行 0.80 0.70 (1398.HK)(601398.SS)

农业银行 0.80 0.70 (1288.HK)(601288.SS)

中国银行 1.00 1.10 (3988.HK)(601988.SS)

建设银行 1.00 1.10 (0939.HK)(601939.SS)

交通银行 1.00 1.10 (3328.HK)(601328.SS)

光大银行 1.15 1.20 (601818.SS)

受外汇占款减少等因素引起人民币流动性偏紧,国内目前一年期人民币隐含利率已经升至3.1487%,境内美元隐含利率则降至0.6571%,较同期限伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)1.042%相比低0.3849个百分点.

流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期升水继续高位,达到1,330点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4848元.从利率平价角度来看,这意味着境内美元流动性的相对宽裕程度正在不断提高,扩大了人民币和美元之间的利差.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

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