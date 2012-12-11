（更正）工行否认加入洽购飞机租赁公司ILFC的中资财团

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路透北京12月10日电---中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周一表示,工商银行及其下属子公司没有收购美国国际集团(AIG)(AIG.N)旗下飞机租赁分支ILFC的考虑.

路透周一稍早报导称,以新华信托为首的中资财团已同意出资约42.3亿美元收购国际租赁金融公司(ILFC)的80.1%股权.该收购并另设有9.9%的股权收购选择权,以待监管部门批准后,可行使该选择权并将收购集团拓展至包括新华人寿和工商银行的旗下机构.

"工行集团没有参与这项收购的计划,"工行公关部相关负责人在电话中表示.

目前该财团包括新华信托、中国航空产业基金和P3 Investments Ltd.而巴克莱(BARC.L)持有新华信托20%的股权.

ILFC是全球第二大飞机租赁公司,且中国是ILFC最大的单一市场,ILFC在华机队共有180架飞机,目前其所占市场份额为35%.

据汤森路透数据,中国企业今年发起了总计约513亿美元的海外并购交易,规模为亚洲第二,仅次于日本.(完)

--发稿 张胜男; 审校 林高丽

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