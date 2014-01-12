工商银行率先公布同业存单发行计划

英国退欧后 渣打银行有意将法兰克福作为欧洲基地
路透伦敦5月3日 - 渣打银行正在就使法兰克福成为其欧洲基地与监管机关磋商，以确保英国退欧后的欧盟市场准入。
路透上海1月11日 -继去年底中国10家银行完成首轮同业存单发行后，中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)率先公布其今年同业存单的发行计划，计划额度为1,000亿元人民币，发行备案额度实行余额管理。
工行刊登在中国货币网的发行计划指出，将在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存款的发行金额、期限，单期发行金额不低于5,000万元；年度内任何时点的同业存单余额均不超过当年计划额度。
发行方式分为公开发行和定向发行，其中公开发行包括招标发行和报价发行，招标发行可采用价格招标与数量招标的方式。
工行去年三季报显示，2013年9月末该行同业及其他金融机构存放款项为8,852.75亿元。
中国央行去年12月发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。
同业存单业务正式启动后，工农中建四大行和国开行CHDB.UL首批成功试点发行，总额190亿元；随后交通银行(601328.SS)(3328.HK)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、浦发银行(600000.SS)和兴业银行(601166.SS)完成了第二批发行，总规模150亿元。(完)
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(发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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