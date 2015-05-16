中国工商银行称并未知悉成立500亿美元巴西基金计划

路透圣保罗/北京5月15日 - 中国工商银行(601398.SS)周五称，并未知悉在巴西成立500亿美元基建投资基金的计划。

周三时，两名巴西政府消息人士向路透表示，工行与巴西最大的抵押贷款机构Caixa Econ?mica Federal成立基金的谅解备忘录，将在中国国务院总理下周访问南美时正式宣布。另一名直接参与谈判的消息人士周四亦证实这项计划。

消息人士称，该基金将由工行提供全部资金，但双方都需要建立监管框架以决定投资项目。由于计划仍未公开，消息人士要求匿名。

工行一名发言人在微信上表示，工行非常重视与巴西金融机构的合作，将在商业原则基础上积极促进两国经济合作，支持巴西基础设施等领域，但工行并未知悉基金一事。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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