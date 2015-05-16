中国工商银行称并未知悉成立500亿美元巴西基金计划

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透圣保罗/北京5月15日 - 中国工商银行(601398.SS)周五称，并未知悉在巴西成立500亿美元基建投资基金的计划。
周三时，两名巴西政府消息人士向路透表示，工行与巴西最大的抵押贷款机构Caixa Econ?mica Federal成立基金的谅解备忘录，将在中国国务院总理下周访问南美时正式宣布。另一名直接参与谈判的消息人士周四亦证实这项计划。
消息人士称，该基金将由工行提供全部资金，但双方都需要建立监管框架以决定投资项目。由于计划仍未公开，消息人士要求匿名。
工行一名发言人在微信上表示，工行非常重视与巴西金融机构的合作，将在商业原则基础上积极促进两国经济合作，支持巴西基础设施等领域，但工行并未知悉基金一事。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。