中国工商银行首次跃居全球银行榜榜首--银行家杂志

中国3月财新制造业PMI降至51.2 新出口订单自高位回落
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透伦敦7月1日 - 中国工商银行(601398.SS)力压美系银行，在全球以资本计银行排名中跃居榜首，凸显中资银行规模逐渐扩大且愈发重要。
中国工商银行在《银行家杂志》(The Banker)年度1,000家大银行排名中首次摘得桂冠，美国银行(BAC.N)则由第一降至第三，摩根大通(JPM.N)仍然排名第二。工商银行去年位列第三。
此次排名把一级资本充足率作为衡量银行大规模放贷及承受冲击能力的指标。在此之前，按市值计工商银行已经是全球最大银行。
英国汇丰银行(HSBA.L)位居第四，中国建设银行(601939.SS)第五。
中资银行在前十位排名中占据四席，1,000家银行榜单中有96家中资银行。(完)
(编译 李爽 审校 王洋)
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