工行等正就拨备覆盖率标准与监管层商议 冀计入抵押物

路透北京11月2日 - 以资产计中国最大银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)高层近日表示，中国银行业的拨备要求高于国际标准；目前，工行等多家银行正在就拨备覆盖率标准与监管部门商议，希望能将抵押物计入拨备。

一位上海的券商银行业分析师援引该工行高层在其三季度业绩说明会上指出，目前中国银行业采取现金拨备的方式，在抵押物不计入拨备情况下，150%的拨备覆盖率标准较为严格。经济上行期，以高标准来促进银行加大拨备计提是必要的，不过在当前的经济环境下，需要制定合理的拨备计提标准。

另一位北京的券商银行业分析师表示，目前银行希望能够将抵押物计入拨备中，或者降低150%的拨备覆盖率标准；而前者的可能性更大些。

工行此前公布，其前三季净利同比微增0.6%；9月末不良贷款比率为1.44%，比6月末升0.04个百分点；截止9月末，工行不良贷款余额为1,714.08亿元；拨备覆盖率为157.63%。

以三季报的数据，工商银行在三季末的不良贷款率已经逼近其年初设定的不良贷款率目标。此外，根据上述上海的券商分析师引述，工行管理层指出其对不良贷款认定非常严格，将近乎全部的90天以上逾期贷款计入不良贷款口径。

根据中国央行发布的《银行贷款损失准备计提指引》，商业银行对不良贷款口径中的三类贷款均会提取较高比例的拨备，具体看：对于次级类贷款，计提比例为25%；对于可疑类贷款，计提比例为50%；对于损失类贷款，计提比例为100%。

高信用成本也给银行在利润同比增速的“换挡期”造成了压力。多位分析人士认为，这也是三季报中，一些银行的拨备覆盖率接近150%的监管红线原因之一。

不过，该位券商分析师也提到了不良或将筑底的积极信号：根据工行介绍，其前三季度的不良贷款余额增量是逐季减少的；此外，该行指出，降息后，银行客户的利息负担降低，也利于银行资产质量的提升。（完）