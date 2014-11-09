中国工商银行墨西哥子行获准成立 为当地首家中资银行

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京11月8日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行(601398.SS) (1398.HK)称，墨西哥银行与证券监督委员会(CNBV)正式批准其设立工行（墨西哥）有限公司，为首家获准在墨西哥成立营业机构的中资银行。
工行提供的新闻稿指出，工行墨西哥子行成立后将立足于中墨经贸往来，积极参与两国的能源合作、进出口贸易、工程承包、设备供应等领域合作。
同时，工行目前担任中墨企业家高级别工作组的主席单位，与墨西哥企业有着广泛的交流与合作。未来工行将以设立机构为契机，为两国企业搭建合作的桥梁和纽带，提出战略性、前瞻性的建议，服务和促进两国经贸往来。
墨西哥是全球第14大经济体和拉美第二大经济体。中墨两国自建立外交关系以来经贸往来日益密切，两国年贸易额从1972年建交时的1,299万美元增长到2013年的392.2亿美元，对商业银行的金融服务也提出了更高的要求。
2014年1月，墨西哥通过了金融改革方案（《信贷机构法》）为中资银行的机构申设提供了有利条件。工行于是加快推进牌照申请工作，创造了墨西哥监管审批外资银行进入的最快纪录。
截止目前，工行在全球41个国家和地区设立了330余家海外机构，并通过参股南非标准银行间接延伸至18个非洲国家，形成了横跨亚、非、拉、欧、美、澳的全球服务网络。作为海外经营网络的重要补充，工行代理行网络覆盖至全球146个国家和地区，外资代理行总数达到1,767家。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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