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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 16日 星期二 14:16 BJT

中国印度新加坡可能加入北极圈论坛

冰岛总统格里姆松周一称，中国、印度和新加坡等远离北极圈的国家，可能加入“北极圈”论坛，探讨北极未来命运。“北极圈”论坛将于今年10月在冰岛首都雷克雅未克举行首次会议。目前只有八个邻近北极的国家是北极理事会(Arctic Council)成员国。路透
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