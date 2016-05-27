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时事要闻 | 2016年 5月 27日 星期五 12:01 BJT

常万全会见印尼国防部长 称愿意推动两军关系发展

路透北京5月27日 - 中国国防部长常万全周四对印度尼西亚国防部长里亚米扎尔德称，中国愿不断推动两军关系向前发展，进一步深化两国全面战略伙伴关系。

新华社周五报道称，常万全与里亚米扎尔德在老挝首都万象举行的地区国防部长会议间隙会面，常万全表示，中国军队愿与印尼军队一道，加强各领域务实交流合作，不断推动两军关系向前发展。

“中国和印尼同为亚洲发展中大国，双方发展战略契合、合作前景广阔，”报道援引常万全称。

报道称，常万全在谈及南海问题时表明了中方的一贯政策立场。（完）

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