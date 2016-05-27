常万全会见印尼国防部长 称愿意推动两军关系发展

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透北京5月27日 - 中国国防部长常万全周四对印度尼西亚国防部长里亚米扎尔德称，中国愿不断推动两军关系向前发展，进一步深化两国全面战略伙伴关系。
新华社周五报道称，常万全与里亚米扎尔德在老挝首都万象举行的地区国防部长会议间隙会面，常万全表示，中国军队愿与印尼军队一道，加强各领域务实交流合作，不断推动两军关系向前发展。
“中国和印尼同为亚洲发展中大国，双方发展战略契合、合作前景广阔，”报道援引常万全称。
报道称，常万全在谈及南海问题时表明了中方的一贯政策立场。（完）
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。