中国今年9月3日全国放假一天 以纪念抗战胜利70周年--国务院

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京5月13日 - 中国国务院周三发布通知，2015年9月3日（周四）全国放假一天，以纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年。
政府网刊登的通知并称，为方便公众安排假日期间生产生活，特作如下调休：9月3日至5日调休放假，9月6日（周日）上班。（完）
通知全文请点选政府网：www.gov.cn/
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。