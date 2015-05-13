版本:
中国
时事要闻 | 2015年 5月 13日 星期三 10:48 BJT

中国今年9月3日全国放假一天 以纪念抗战胜利70周年--国务院

路透北京5月13日 - 中国国务院周三发布通知，2015年9月3日（周四）全国放假一天，以纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年。

政府网刊登的通知并称，为方便公众安排假日期间生产生活，特作如下调休：9月3日至5日调休放假，9月6日（周日）上班。（完）

通知全文请点选政府网：www.gov.cn/

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐