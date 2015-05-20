苗圩：冀“中国制造2025”促部分行业技术突破 领制造业发展

路透北京5月20日 - 中国工业和信息化部部长苗圩近日表示，中国要从制造业大国向制造业强国转变，通过“中国制造2025”这一纲领性文件的发布和实施，要促使一些行业在技术方面取得明显的突破，来引领和带动整个新一轮中国制造业的发展。

工信部网站周三刊登中国电子报对苗圩的访谈称，中国已建成门类比较齐全的工业体系，整个产业的规模已做到世界第一，大概占整个世界制造业20%左右的份额，成为制造业大国。

“那么引领和带动整个新一轮发展的方向设定在哪里，发展的路径是什么，我们要采取哪些措施，在哪些领域加快发展，来促进中国从制造业大国向制造业强国去转变，需要我们深入研究。”苗圩称，这就是制订“中国制造2025”的总体考虑。

国务院日前印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，明确在第一个十年将提高国家制造业创新能力，推进信息化与工业化深度融合。

苗圩指出，当前中国制造业发展存在一些短板，包括：技术上还缺少持之以恒地对创新的投入和创新引领发展的理念；在产品质量方面，还存在着不少问题。中国的制造并不意味着是一流的品质，一流的产品质量。

结构还不够优化，虽然有大量的企业，但是真正具有国际竞争力的企业还比较少，有大量的人才，但缺少跨国公司的领军型人才；而且，面临资源环境的约束越来越强烈；还需要有源源不断的新的劳动力红利，来补充发展。

对于中国制造业的“缺核少芯”，他表示，芯片主要是以集成电路为代表的现代化的信息技术的核心。去年中国光用在进口芯片上的外汇就超过了2,100亿美元，成为单一产品进口最大的用汇领域，甚至超过了整个石油进口所使用的外汇。而且，高端的集成电路，是发展急需的，但还受到了一些国家对华出口的限制。高端芯片不解决，对中国整个电子信息行业的发展形成最大的一个瓶颈。

中国还缺少一些核心技术，如飞机发动机、燃气轮机等，苗圩称要通过“中国制造2025”的发布和组织实施，促使一些行业在共性技术方面取得明显的突破，来引领和带动整个新一轮中国制造业的发展。

谈及工业与互联网的融合，苗圩表示，要以智能制造为突破口和主攻方向，研发出一批智能化的产品；实现整个生产过程的智能化或者叫信息化，整个流程是被优化的，每一个制造环节是被监控的，能够大大防止不良的产品从上一道工序流到下一道工序。

另外在制造过程中，顺应中国的劳动力成本不断上升的趋势，也可能要使用一部分机器人，来代替过去的手工。

他认为，中国制造2025中提及的十大重点发展领域，都有一些新的突破点或增长点，在孕育和培养当中，如航空航天领域的北斗系统，它的发展和应用在今后的几年时间内，将会迅速形成一个巨大的市场规模。

该规划提出，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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