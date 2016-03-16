中国“十三五”规划纲要草案拟删除设立战略新兴板相关内容--报载

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月16日 - 上海证券报周三报导，正在经全国人大代表讨论的中国十三五（2016－2020年）规划纲要（草案）有了修订建议，删除了原有的“设立战略性新兴产业板”相关内容。
报导指出，包括删除战略新兴板在内，此次全国两会期间，各方共对《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）》提出了57处修订意见。关于“十三五”规划纲要的决议（草案）将提交今日召开的十二届全国人大四次会议闭幕会进行表决。
报导指出，由国家发改委向十二届全国人大四次会议主席团递交的“十三五规划纲要修改情况的说明显示，各方针对纲要草案提出的修订意见共有57条，其中第九条写明：“根据证监会意见，删除第27页的‘设立战略性新兴产业板’。”
根据十二届全国人大四次会议的议程，周三上午9时将召开大会闭幕会，会上议题包括“表决关于国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的决议草案”。根据该决议草案，“会议拟同意全国人大财经委的审查结果报告，决定批准‘十三五’规划纲要。”
若经表决通过，“十三五”规划纲要将作为下一个五年我国经济社会发展的总体规划部署正式发布实施。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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