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国际财经 | 2015年 10月 8日 星期四 14:11 BJT

印尼称将于11月巴黎会议上与中国和墨西哥成为IEA准会员

路透雅加达10月8日 - 印尼能源部长周四表示，印尼将于11月巴黎会议上与中国和墨西哥一起成为国际能源署(IEA)的准会员。

印尼预计12月将成为石油输出国组织(OPEC)会员国。

“我们参与OPEC、IEA和其他机构，这很重要，”印尼能源部长沙益对记者表示，并称这一角色将意味着印尼将更多地参与国际外交，并“在产油国和石油消费国之间架起一座桥梁。”(完)

(编译 王颖；审校 张涛)

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