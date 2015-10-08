印尼称将于11月巴黎会议上与中国和墨西哥成为IEA准会员

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透雅加达10月8日 - 印尼能源部长周四表示，印尼将于11月巴黎会议上与中国和墨西哥一起成为国际能源署(IEA)的准会员。
印尼预计12月将成为石油输出国组织(OPEC)会员国。
“我们参与OPEC、IEA和其他机构，这很重要，”印尼能源部长沙益对记者表示，并称这一角色将意味着印尼将更多地参与国际外交，并“在产油国和石油消费国之间架起一座桥梁。”(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。