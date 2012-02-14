中国股市反弹阻力加大 转债投资者可兑现部分获利--中金

路透上海2月14日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，股市反弹阻力加大，短期可能转入震荡整固，转债投资者可考虑对部分获利落袋为安，新建仓资金耐心等待逢调整吸纳机会。

**尝试兑现部分获利**

上证综指在2,300点之上,股市反弹阻力加大，短期可能转入震荡整固，等待2月份信贷及经济数据的指引。

加上供给方面，民生转债随时可能出现的担忧。鉴於不利因素增多，转债投资者可考虑对部分获利落袋为安（如10-20%的转债仓位），新建仓资金耐心等待逢调整吸纳机会。

当然，鉴於转债估值和股市均没有大幅脱离底部，来自纯债的机会成本逐步降低，转债安全边际尚可，中长期看法仍偏正面，调整中关注低吸机会。

而短期来看，股市技术指标还没有完全走坏，股市表现仍将有所反复，债市表现也可能平淡，大举减持转债还需要更强的“信号”。

**利息税探讨**

利息税是影响债性较强转债投资价值的重要因素，值得我们加以探讨。到期赎回如何征税是投资者应该注意的风险点。

从登记公司和税务部门的倾向性来看，对转债到期赎回价超过面值部分全额徵收利息税的可能性较大，且这种操作方式存在历史先例。

对基金、QFII和个券而言，到期赎回价高且当前转债价格明显超过面值的唐钢、澄星转债税後收益率下降幅度非常大。对基金和个人投资者，对唐钢、澄星等转债持有到期可能不是一个好的选择。此外，这不影响新钢、唐钢等转债性价比相比纯债并不突出的判断。

**热点个券**

非银行大盘转债：国家发改委上周“意外”上调油价，对相关公司是利好。不过，“成品油定价机制完善方案”预计将慢于市场预期。我们认为正股跑赢大市的难度开始增大，未来趋势更可能将跟随大市。石化转债由於估值水平低，正股跟随大市，转债性价比仍明显超过正股和股指。该转债也仍是我们重点关注对象，但由於近期反弹势头可能遭遇波折，投资者可考虑兑现部分获利。

国投、川投转债：二滩直购点协议终止，有助於改善其电价偏低现状。基於地产行业政策松动、经济硬着陆担忧下降等判断，我们上两周已经建议投资者适量降低电力转债配置比率。除上述行业整体因素外，国投、川投汇兑损益将明显下降值得关注。但电力行业仍有积极因素，包括煤价疲软、盈利能力有所反弹等。对三只电力转债，国电适合波段操作，国投建议继续适量持有，川投机会成本较高.(完)

--整理 边竞; 审校 林高丽

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