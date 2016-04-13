（更正）中国3月美元计价出口同比转增11.5%创13个月新高 进口降7.6%

(因海关官方数据有误，更正3月以美元计价进口降幅为7.6%)

路透北京4月13日 - 中国海关总署周三公布，以美元计价3月出口同比增长11.5%，结束2015年7月来连续八个月的负增长，且创下13个月新高；进口则同比下降7.6%。路透调查预估中值分别为上升2.5%和下降10.2%。

海关数据显示，3月贸易顺差为298.57亿美元，路透预估中值为308.5亿美元。一季度以美元计价出口同比下降9.6%，进口同比下降13.5%。

3月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中 预估区间 上月 上年同期

值

出口(%) 11.5 2.5 -18.0~+21.3 -25.4 -15

进口(%) -7.6 -10.2 -20.8~+1.3 -13.8 -12.7

贸易顺差(亿美 298.57 308.5 37~550 325.92 30.81

元)

海关并公布，3月以人民币计价出口同比增长18.7%，进口同比下降1.7%；上月分别为下降20.6%和下降8%。当月贸易顺差缩窄至1,946亿元人民币，上月为顺差2,095亿元。

中国一季度以人民币计价的出口同比下降4.2%，进口同比下降8.2%。今年中国政府外贸工作预期目标是“进出口回稳向好”，未设定具体数字目标。（完）

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