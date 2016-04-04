中国给全球金融市场带来的冲击只会与日俱增－IMF

中国能源“十三五”规划目标2020年石油年产量约2亿吨 较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透华盛顿4月4日 - 国际货币基金组织(IMF)周一称，未来几年中国经济冲击带给全球市场的外溢效应只会与日俱增，因中国的金融影响力在增强，人民币作为融资货币的使用会更加广泛。
IMF在最新的《全球金融稳定报告》中称，现在新兴市场占全球股市回报和汇率波动变动总值的三分之一至40%。
去年中国经济增长和工业产出放缓引发了全球金融市场震荡，导致新兴市场和发达国家股市和商品市场价格崩跌。
IMF称，市场已经对来自中国的信号变得非常敏感，中国决策者不应该发出含糊不清的信号。
“因中国在全球金融体系的作用在增强，清晰及时地沟通政策决定、政策目标透明化、以及实现目标的策略对于避免市场波动和带来更广泛影响日益重要，”IMF在周一发表的报告中称。
因中国经济总量巨大，与金融市场的联系越来越密切，如中国公司在海外股市上市，人民币在国际交易中使用量的增加等，都使得市场越来越受到中国的影响。
“不仅中国经济重要性日益增加，中国还在进一步向基于市场的金融体系进行转型，及市场细分降低，也可能会增加给金融市场带来的外溢效应，”IMF称。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。