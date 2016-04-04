中国给全球金融市场带来的冲击只会与日俱增－IMF

路透华盛顿4月4日 - 国际货币基金组织(IMF)周一称，未来几年中国经济冲击带给全球市场的外溢效应只会与日俱增，因中国的金融影响力在增强，人民币作为融资货币的使用会更加广泛。

IMF在最新的《全球金融稳定报告》中称，现在新兴市场占全球股市回报和汇率波动变动总值的三分之一至40%。

去年中国经济增长和工业产出放缓引发了全球金融市场震荡，导致新兴市场和发达国家股市和商品市场价格崩跌。

IMF称，市场已经对来自中国的信号变得非常敏感，中国决策者不应该发出含糊不清的信号。

“因中国在全球金融体系的作用在增强，清晰及时地沟通政策决定、政策目标透明化、以及实现目标的策略对于避免市场波动和带来更广泛影响日益重要，”IMF在周一发表的报告中称。

因中国经济总量巨大，与金融市场的联系越来越密切，如中国公司在海外股市上市，人民币在国际交易中使用量的增加等，都使得市场越来越受到中国的影响。

“不仅中国经济重要性日益增加，中国还在进一步向基于市场的金融体系进行转型，及市场细分降低，也可能会增加给金融市场带来的外溢效应，”IMF称。(完)