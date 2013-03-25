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中国财经 | 2013年 3月 25日 星期一 14:05 BJT

中国购买约30万吨澳洲油菜籽--中国粮食信息网

路透北京3月25日 - 国家粮油信息中心所属的中国粮食信息网周一称，中国企业周末购买了约30万吨澳洲油菜籽，为中国解除2009年实施的澳洲油菜籽进口禁令以来首见。

中国2012年油菜籽进口增长132%，达293万吨，几乎全部进口自加拿大。

中国粮食信息网称，这批油菜籽价格约为每吨680美元，将于4-6月交货。加拿大油菜籽到岸价格(CIF)报价约每吨716美元。(完)

(编译 程琳; 审校 张荻)

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