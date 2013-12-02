进口气价上调料刺激进口 填补短缺

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月6日
路透4月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:48时，1港元=0.88766人民币)
路透北京11月29日 -业界专家周五指出，中国当局已调高进口天然气销售定价，涨幅超过25%，生效日回溯至7月1日，因政府希望鼓励更多管道天然气及船运液化天然气(LNG)进口，以弥补天然气冬季短缺。
中国自11月初以来持续面临严重的燃气短缺，为确保居民用户及运输系统库存充足，中国政府被迫采取定量供给及暂停供应部份产业。
野村综研油气部门主管GordonKwan指出，这是中国国内燃气定价改革的一小步，以确保在今年冬季可能比预期更寒冷的情况下，有足够的燃气可以供应。
中国当局亦料将很快宣布其他天然气定价改革，以刺激进口及鼓励开发中国页岩气资源。
根据周五在财政部网站的一篇新闻稿，进口管道天然气销售定价为1.11元人民币/立方米，自7月1日生效。
财政部并未说明调整幅度，但根据2010年7月规定的0.88元/立方米原有价格，新价格等于上涨26%。
Kwan表示，中石油等大型燃气进口商以低于成本价销售中亚燃气及LNG，这次涨价将有助业者弥补这方面的损失。
财政部指出，进口液化天然气销售定价为31.45元/GJ，业界专家表示，差不多等于1.20元/立方米。
中国当局6月时宣布调整非居民用天然气门站价格，涨幅15%，为三年来首次全国性调升。
由于政府要求以低价销售进口天然气，以抑制通胀，去年中石油(601857.SS)(0857.HK)录得420亿元人民币亏损。
这次涨价亦将提振政府税收，因天然气主要进口商所获得的增值税返还金额将降低。
中国为全球第四大燃气消费国，当局鼓励增加使用污染较小的燃气，到2020年使用量料将成长两倍。
根据发改委资料显示，今年1-10月中国表观天然气需求成长12.5%，至1,336亿立方米。其中进口占32%。(完)
(编译 蔡美珍；审校 郑茵)
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