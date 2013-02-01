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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 1日 星期五 14:20 BJT

中国适量进口谷物进行补充是必然--官员

中央农村工作领导小组副组长陈锡文周五表示，中国适量进口谷物进行补充是必然的，适量进口可对价格起到稳定作用，对国内外市场都有好处。中国国家发改委上日表示，今年将继续在粮食主产区实行最低收购价格政策，并适当提高其价格水平，其中稻米最低收购价较去年提价7.1%-10%。路透
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