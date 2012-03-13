中国调整技术设备进口税收政策

路透上海3月13日电---中国财政部等四部门昨日联合发布通知,将对重大技术装备进口税收政策有关装备和产品目录等予以调整.料海洋工程装备、太阳能应用、LED(发光二极体)设备等三大新兴产业成为受益最为明显的板块.

该调整将於2012年4月1日起执行,根据相关文件,凡符合规定条件的国内企业为生产新目录中所列重大技术装备和产品而进口的清单中相关零部件和原材料商品,将免征关税和进口环节增值税.

上述四部门此前最新修订了《国家支持发展的重大技术装备和产品目录》和《重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品清单》.

进口税收政策目录显示,共有28类重大技术装备成为新增的品种.主要集中在海工装备、太阳能应用和LED设备三个方面.

中国证券报援引专家称,本次调整具有积极意义,一是对重大技术装备整机免税政策逐步调整为对进口关键零部件实行免税,有利於实现重大技术装备的进口替代.

二是将亟待发展却又缺少核心技术和关键设备的新兴产业纳入重大技术装备税收政策的目录,有助於产业结构的调整,实现新能源、高端装备等新兴产业的快速发展.

同时,四部门还重新修订了《进口不予免税的重大技术装备和产品目录》,对4月1日以後批准的按规定享受进口税收优惠政策的相关项目和企业,进口新目录中所列自用设备以及按照合同随上述设备进口的技术及配套件、备件,将一律照章徵收进口关税.

为扩大进口,中国财政部曾公布,2012年中国将对730多种商品实施较低的进口暂定税率,平均税率为4.4%,比最惠国税率低50%以上.

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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