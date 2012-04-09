中国首次从乌克兰进口玉米--报载

路透北京4月7日电---中国日报报导称,中国首次从乌克兰买入5万吨玉米和小麦,未来几年可能大幅增加从该国进口玉米.

中国日报援引乌克兰最大的农业企业Ukrland-farming总裁Oleg Bakhmatyuk称,未来三年中国从乌克兰进口的玉米可能增加至100-150万吨.

中国尚未与乌克兰签订玉米贸易协议.

中国日报称,首批乌克兰玉米和小麦船货已经起运.该报未披露买家或价格细节.

市场普遍预计,中国未来几年料将主导全球玉米交易,其仅在三年前才转变为玉米净进口国.(完)

--编译 张荻;审校 张明钧

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