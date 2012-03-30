中国2011/12年度进口美国玉米已近400万吨--美国政府

路透3月29日电---美国政府周四表示,中国购买了8月底前交运的12万吨美国玉米船货,创一个月来最大笔的交易,这令中国本作物季已确认的玉米购买总量达到近400万吨.

由於预计将有更多旧作会销往中国,因此美国农业部最新发布的中国进口预估可能过低.原本预计美国玉米库存到下个收割季之前将跌至16年低位,但缩水幅度可能会更大.

美国农业部周四亦证实,下一个9月至次年8月的营销年度中,将额外有一批销往"不明"地的12万吨玉米船货.分析师和交易员称,市场普遍认为,这批船货的目的地是中国.

行业消息人士周三表示,中国民间进口商已经买进6艘或约36万吨美国玉米,5月及6月从美国太平洋西北部交运,这是2月底以来首见销往中国的大规模船货.

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从历史上来看,中国一直维持着玉米自给自足的局面,但近几年来,由於需求超过了国内生产能力,该国已转变为玉米进口大国.在过去两年中,中国玉米年度进口量均维持在100万吨左右.

美国农业部预计,中国2011/12营销年度玉米进口量将达400万吨的17年高位.交易员和分析师预计这一数字将会被上修,可能会超越1994/95年度创纪录的428.7万吨.

根据美国农业部的数据,目前已经确认2011/12年度销往中国的玉米船货总量将达约392万吨.因为销往"不明"地的船货中有部分会抵达中国,所以该数字可能会更高些.

美国农业部表示,民间出口商亦报告称有2011/12年度交运中国的12万吨美国大豆销售.玉米和大豆2012/13营销年将与9月1日展开.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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