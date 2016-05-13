《专栏》中印建立军事热线对世界意味着什么？

(本文由路透中文网编译提供) （本文作者Peter Marino研究亚洲区内政治，尤其关注中国及印度洋-太平洋地区安全与经济事务。以下内容仅代表其个人观点。）

路透5月10日 - 中国和印度作为两个亚洲大国，在历史上多数时期相安无事，有点刻意地对彼此的军事、经济和文化活动表现得漠不关心。这种情况到后殖民时期发生改变，但变化的过程缓慢、不均衡且曲折往复。

近期有消息称中印两国可能建立一条军事热线，这让人想起白宫和克里姆林宫之间的“红色电话”热线，一方面表明中印关系在近几年里发展并趋于成熟，同时也表明两国之间仍疏远。

中印如何管控双边关系将影响全球。中印都是大国，影响着全球大宗商品市场，且中国股市动荡已开始在全球引发连锁反应。两国都拥有核武器，领土争端长期悬而未决，且彼此猜疑严重，这意味着两国间外交上的失误就可能导致核摩擦。

在历史上的多数时期，地理因素是两国外交上保持距离的主要原因，双方利益互不相干，且回避实质性的政治和经济交流。进入现代时期后，中国陷入国内动荡，印度完全沦为英国的殖民地，这都妨碍两国加深关系。直到20世纪50年代初，因都曾遭受西方帝国主义的剥削和压迫，且都是刚刚获得解放的发展中国家，中印两国开始并保持往来，关系趋于紧密。但由于中印关系缺乏深厚根基，边境争端升级，最终引发了1962年的中印战争，此后两国外交分歧一直持续到20世纪90年代初。

但双边关系已迅速发生变化。过去10年里，两国在外交、贸易和交流等领域取得进展，不过两国军事关系仍紧张。两国不时发生边境摩擦，且两国在处理与巴基斯坦的关系方面立场迥异。印度把巴基斯坦视为主要对手，中国则将巴基斯坦视为亲密盟友。中巴关系紧密，加上美国对美巴关系的疑虑加深，导致美国与印度走得越来越近，克服了之前数十年的互相猜疑。

中印两国还卷入印度洋和阿拉伯海地区的代理人纷争，均加强与其他伙伴国的关系。譬如，中国和印度近期都与马尔代夫签署投资和防务合作方面的协议；印度还寻求扩大与伊朗的外交关系，而伊朗传统上是中国在中东发挥影响力的前哨。

目前看来未来双方的竞争还将加剧，且各自开始拉拢其他国家，包括日本、俄罗斯和美国等国家。

中印两国加强贸易往来，15年前，中印双边贸易额区区20亿美元，而去年已高达800亿美元，且呈继续增长之势。

印度对华贸易逆差庞大且呈扩大之势，令印度经济官员感到不安，担心中国廉价制成品涌入会阻碍印度的工业化进程，中国目前在制造业方面仍有巨大优势。印度总理莫迪倡导的“印度制造”政策仍有很长的路要走，目前整个印度的国内生产总值（GDP）约2万亿美元，只相当于中国广东和江苏两个省份的GDP之和。

在军事领域，印度当前也难望中国之项背。斯德哥尔摩国际和平研究所数据显示，中国军事支出数十年来保持两位数增长，军事预算估计接近2,150亿美元，是印度510亿美元的近四倍。

不过，印度近来在军事方面取得了很大进步，特别是在航母项目和潜艇项目上。印度在航母方面的经验超过中国，此外有消息称印度已成功试射潜射弹道导弹。

这些进展标志着印度在建立核威慑“二次打击能力”方面迈出了一大步，朝着与中国实现“战略平等”的方向迈进。

与此同时，几个世纪以来决定两国关系的地理因素仍有利于印度发挥其在印度洋的影响力，这也是中国长期面临的问题。中国的经济安全有赖于在印度洋的存在，而印度并不依赖于西太平洋。

两国在外交、贸易和防务等领域，在世界范围以及本地区内加强竞争。在迅速变化的全球背景下，两国必须迅速在几年内、而不是耗费几十或几百年时间，全新打造多维的双边关系。

目前中印两国均独立、繁荣，且局势整体稳定，并且整个地区环境也基本安全。没人知道，甚至连中国和印度自己也不知道，未来双边关系全面发展后会是什么样子，因为这在以前从未有过。

当前两国正商讨建立一条军事热线。两国合作基础已经到了能考虑建立军事热线的程度，这本身就足以表明两国关系的进展。但另一方面，两国认为有必要建立军事热线，也表明两国关系仍紧张。

两国既有合作也有对抗，目前仍是亦敌亦友的关系。(完)