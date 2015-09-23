中国铁路总公司中标印度高速铁路可行性研究项目

路透北京9月23日 - 新华社周三援引中国铁路总公司消息称，中国铁路总公司牵头的联合体中标承担印度新德里至孟买高速铁路的可行性研究工作。

报导称，印度高铁公司日前已正式向中国铁路总公司所属企业--铁道第三勘察设计院集团有限公司牵头与印度本地企业组成的联合体签发授标函。

新德里至孟买高速铁路连接印度首都新德里与经济中心孟买，全长约1,200公里。印度高铁公司自2014年12月开始，对新德里至孟买、孟买至钦奈、新德里至加尔各答三条高铁的可行性研究进行全球公开招标，共有来自中国、美国、德国、法国、意大利、西班牙、比利时等七个国家的12家著名咨询公司联合体参与了竞标。

中国铁路总公司有关负责人表示，中国高速铁路具有技术先进、安全可靠、适应性强、性价比高等综合优势，此次中标是中国铁路“走出去”取得的又一成果。联合体将于近期启动项目的可行性研究工作。

报导称，目前中国已建成的高速铁路有1.7万公里，约占世界高速铁路总里程的60%以上，是世界上高速铁路运营里程最长、在建规模最大的国家。

中国高铁走出去步伐继续加快，英国财政大臣奥斯本周一在中英财经高层会晤中称，考虑到中国在高速铁路领域的专业水平，中国有机会投资英国高铁项目。

而稍早，由数家中国铁路公司组成的财团与美国私企XpressWest已建立合作关系，将在美国修建一条高速铁路。（完）