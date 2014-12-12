《热点透视》小米在印度遭遇“禁售门” 海外扩张遇波折

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点）
撰稿 Robyn Mak
路透香港12月12日 - 中国头号智能手机厂商小米突飞猛进的锋芒开始暗淡。一场专利权争议迫使小米暂时停止在印度的手机销售。小米可能会支付费用并再度恢复销售，但专利费用恐怕会挤压获利空间，以至于影响公司的估值。
印度是全球第三大智能手机市场，小米进军印度市场仅仅五个月，便碰上这个突如其来的禁令。瑞典的爱立信(ERICb.ST)对小米采取法律行动，宣称小米在印度销售的手机使用爱立信专利技术，要求支付费用。这对小米的财务冲击看似不大：小米上半年总计50亿美元的营收，大部分来自于中国本土市场。
不过牵涉到的利害关系却很重大：据研究机构IDC的预计，到年底时对印度的智能手机出货量将超过8,000万部，未来五年将以40%的惊人速度成长。撤出印度市场，哪怕是暂时的，都会打击小米将本土成功经验复制到印度的努力。当前印度智能手机市场已然竞争激烈，既有三星(005930.KS)、诺基亚NOK1V.HE这样的国际大牌，也有诸如Micromax和Karbonn这样的本土品牌。
华尔街日报援引小米自身的文件报导称，小米可能会与爱立信和解，并继续其海外扩张计划。不过专利费用将挤压公司的获利能力。这也可能在其他地区引来更多专利官司。据中国国内媒体11月的报导，中国本土手机厂商华为和中兴(000063.SZ)已经向小米发出了警告。
成本上升可能会损害小米的估值；根据小米最新一轮融资的相关报导，小米的估值可能高达500亿美元，这是小米当前年度营收的近4.4倍，这个比例甚至高于苹果(AAPL.O)。而经历印度市场的波折，小米的估值看来变得更不确定。(完)
(编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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