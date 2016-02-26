中国发改委：下行压力加大令城乡居民增收面临新风险和新挑战

路透北京2月26日 - 中国已确定2020年城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标。国家发展和改革委员会周五称，经济下行压力加大，城乡居民增收面临新风险、新挑战。城乡居民收入增长出现乏力趋势，持续增长面临更多不确定性。

刊登在发改委官网的新闻稿称，居民收入分配差距缩小态势仍不稳定，部分领域的收入分配不公问题仍未从根本上消除；城乡居民增收渠道依然过窄，宏观分配格局中居民增收空间有待开发；收入分配政策对不同群体的激励作用尚未充分发挥，社会动力和活力仍显不足。

“同时也要看到城乡居民还存在许多增收潜力。劳动力市场供求关系正在发生转变，工资收入存在进一步上升空间；服务业和其他新兴产业增收空间巨大；房屋租赁收入不断增加，互联网金融发展使居民理财更加便捷，农村土地制度改革有望大幅提升农民财产性收入，居民增收渠道越来越丰富；收入分配政策红利将逐步释放。”发改委称。

为确保如期实现城乡居民收入翻番的目标，收入分配政策要兼顾公平与效率目标，以切实保障困难群众基本生活为底线，以增强收入分配制度和政策体系弹性为新一轮收入分配制度改革的着力点，继续优化宏观分配格局，为居民增收开辟新空间。

下一步发改委将与相关部门一道，研究制定针对重点群体的差别化收入分配激励政策，通过对技术工人、农民、中小创业者、科研人员、企业家、公务员、有就业能力的困难群体等的精准激励，促进形成一批宏大的高素质劳动者大军，在共建共享中不断缩小收入差距，优化收入分配格局。

中国“十二五”规划《纲要》首次提出“努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步”的战略目标。国家主席习近平去年11月表示，“十三五”(2016-2020年)年均经济增速不应低于6.5%，方能实现到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标。

2010至2015年，全国居民人均可支配收入从12,520元增加到21,966元，年均实际增长8.9%，快于同期国内生产总值增长。其中，城镇居民人均可支配收入年均实际增长7.7%，农村居民人均可支配收入年均实际增长9.6%，实现了“十二五”规划《纲要》提出的7%的目标。

居民收入差距呈缩小趋势。2010-2015年，全国居民收入基尼系数从0.481下降到0.462。城乡居民收入倍差由2010年的2.99倍缩小到2015年的2.73倍。

中国财长楼继伟此前就公开批评中国的劳动合同法过于超前，称工资过快增长降低投资意愿，当前中国劳动合同法对企业保护不足，诸如签订长期合同等规定，不适应中国外向型、代工型企业，在一定程度上僵化了劳动力市场的灵活性；而工资刚性增长等规定，使得工资增长超过劳动率的增长，不利于生产率的提高，削弱了中国竞争力，最终伤害的是劳动者的利益。（完）