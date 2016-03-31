中国完善并择机出台调整中央和地方收入划分过渡方案--国务院

路透北京3月31日 - 中国国务院周四批准转发改委关于2016年深化经济体制改革重点工作意见的通知，明确今年要更加突出供给侧结构性改革，问题导向和目标导向，完善并择机出台调整中央和地方收入划分过渡方案。

中国政府网刊登的通知涉及国企改革，财税改革，价格改革，金融体制改革等各个方面的内容。要求全面落实国企改革指导意见，改革完善国有资产管理体制。加快改组组建国有资本投资、运营公司，搭建国有资本市场化运作专业平台。以管资本为主推进国有资产监管机构职能转变。

推进国有企业混合所有制改革。在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信等重点领域，选择一批国有企业开展混合所有制改革试点示范，加快推进重点行业改革。深化电力体制改革，出台盐业体制改革方案，推进食盐生产批发管理体制、食盐政府定价机制、食盐储备体系等改革。出台深化建筑业改革促进行业发展的若干意见。

要求加快财税体制改革，为结构性改革营造适宜的财税环境，推进中央与地方事权和支出责任划分改革，适度加强中央事权和支出责任，在条件成熟的领域率先启动。完善并择机出台调整中央和地方收入划分过渡方案，深入研究收入划分改革整体方案，合理确定增值税中央和地方分享比例，把适合作为地方收入的税种下划给地方，在税政管理权限方面给地方适当放权，调动中央和地方两个积极性。改革和完善中央对地方转移支付制度。

深化预算制度改革，完善国有资本经营预算支出管理制度，进一步提高中央国有资本经营预算调入一般公共预算的比例。实施跨年度预算平衡机制和中期财政规划管理，扩大预算绩效管理范围，积极推进预决算公开。

推进税收制度改革。全面推开营改增，将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入营改增范围。全面实施资源税从价计征改革，开展水资源费改税试点。继续推进消费税改革。逐步推进综合与分类相结合的个人所得税改革。研究降低部分消费品进口环节税税率。

金融体制改革方面，进一步扩大民间资本进入银行业，发展民营银行。设立国家融资担保基金，建立全国农业信贷担保体系。推进不良资产证券化试点。建立银行卡清算服务市场化机制。将消费金融公司试点推广至全国。

深化利率汇率市场化改革。加快建设市场化利率形成和调控机制。在公布关键期限和短端国债收益率曲线基础上，进一步健全长端国债收益率曲线。完善人民币汇率市场化形成机制，推动汇率风险管理工具创新。稳慎推进人民币资本项目可兑换，推动金融市场双向有序开放，择机稳妥开展限额可兑换试点。研究将境内企业人民币境外借款业务推广到全国。

研究制定房地产投资信托基金规则，积极推进试点。严厉打击证券期货领域的违法犯罪活动，坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。（完）

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