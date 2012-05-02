中国料增加美国大豆进口--油世界

路透汉堡5月1日电---总部位於汉堡的油籽业分析刊物油世界周二表示,由於南美洲产量不足,中国近期料将买入更多美国大豆.

"中国买家未来数周将增加采购美国大豆,因为南美供应日趋吃紧,"油世界说.

芝加哥大豆期货上周涨至2008年以来最高水平,主要因预期阿根廷和巴西大豆收成不佳,需求料将转向美国.周一据报有大批美国大豆销往中国.

"我们认为南美洲供应不足,将导致美国出口至中国的大豆在2012年6/8月时,出现与季节性相反的增加."油世界说.

"初步预估,2012年6/8月美国出口至中国的大豆至少为230万吨,上年同期仅为60万吨."

这种良好的出口前景,使油世界调降其2012年8月底美国大豆库存预估至580万吨,3月预估时为630万吨,去年8月的库存为585万吨.

油世界说,未来数月中国大豆需求料将持续增加.

"美国至中国的出口将升温,而且最有可能在9月/2月达到新纪录,"油世界说.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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