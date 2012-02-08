中国增加沙特与俄罗斯石油进口 弥补伊朗进口减少影响

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 沙特阿拉伯对中国日供应量增加20万桶
* 中国还买入更多俄罗斯与澳洲船货
* 中国减少从伊朗进口石油,将继续谈判
路透北京/伦敦2月7日电---中国正在全球四处搜寻石油替代供应,来填补伊朗进口减少的缺口.中国正寻求与伊朗谈判降低油价,并已从沙特阿拉伯大举进口石油.
行业消息人士向路透表示,过去几个月来,沙特增加的原油供应大部分被北京买下.沙特是最大的石油出口国.
中国作为全球第二大石油消费国,同样增加了西非、俄罗斯和澳洲的船货进口,以弥补伊朗供应减少的影响.
中国是伊朗石油的最大买家,购买规模占伊朗总出口量的20%左右.但自从1月以来,中国已将日购买量降低28.5万桶左右,仅略高於2011年日进口量的一半.
石油输出国组织(OPEC)数据显示,沙特阿拉伯12月石油日产量达到976万桶,比10月高出36万桶.路透调查显示,该国1月产量料仍维持在12月水平附近.几名石油行业消息人士称,增产的石油大部分被中国买走.
"平均来说,沙特日出口量增加20万桶,全运向了东方,大部分流向中国,"一名美国石油公司交易部门的高层主管称.
一位不愿具名的知情人士称,沙特自11月以来已日均向中国超额供应约20万桶原油.
石油交易商认为,中石化(0386.HK)旗下交易部门--中国国际联合石油化工公司一直在使用协议中的弹性条款,即公差条款,以便根据合同购买更多石油,尤其是在过去两个月沙特官方售价(OSP)较为诱人的情况下.
一名中国石油交易商称:"在当前环境下,使用公差条款来调整实际购买量是有必要的."
联合石化拒绝置评.
中国官方数据显示,过去几个月里从沙特进口的原油数量增多,但增幅低於行业消息人士给出的数字.
海关数据显示,12月中国从沙特日均进口112万桶原油,低於11月的117万桶,不过仍高於10月的107万桶.
**赌博**
行业消息人士并不确定,一旦中国结束与伊朗的定期采购合同协商,中国从沙特及其他产油国进口增多的趋势还会否延续.
部分交易商猜测,中国从其他地方增购原油,或许是为了增强与伊朗讨价还价的筹码.在欧盟、美国实施新的制裁措施後,伊朗正迫切寻找客户.
两国官员预计最早本周在北京举行磋商.
"联合石化正在进行一场赌博,"北京一位石油交易商称,"如果伊朗方面作出让步,达成有期交易,联合石化将以优惠价格获得大量原油,从而抵消过去数月购买其他地区原油所支付的溢价."
交易商表示,联合石化在过去几个月中购买了五船3月装运的俄罗斯ESPO原油,或365万桶,价格较迪拜原油每桶溢价约6美元.联合石化还购买了一船俄罗斯乌拉尔原油,3月份左右抵达中国.
"ESPO全部为现货,且靠近中国.购买ESPO符合实际,便于操作,"一交易员称.
除原油外,联合石化还购买了四船3月装运的澳洲西北部大陆架凝析油和帝汶海Bayu Undan凝析油,以弥补伊朗原油供应减少的缺口.
周一的路透调查显示,亚洲从西非进口的原油量触及纪录高位.
即使如此,中国仍需要伊朗原油,就连沙特及OPEC其他成员国也无法完全取代.
沙特1月原油日产量据信为975万桶左右,这样还有约275万桶备用产能以防不时之需,低於伊朗350万桶的日产量.沙特拥有全球仅有的大规模备用产能.
"伊朗原油非常重要,"一位拒绝具名的中国国有石油公司的官员称,"替代全部伊朗原油并非易事."(完)
--编译 梁睿雪/程琳/王兴亚;审校 徐文焰/郑茵
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