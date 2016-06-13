中国5月工业生产平稳增长 高技术产业增长明显加快--统计局新闻稿

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
(以下为“5月份工业生产平稳增长--中国国家统计局工业司高级统计师江源解读5月份工业生产数据”新闻稿全文)
6月13日，国家统计局发布的工业生产数据显示：5月份全国规模以上工业增加值CNIO=ECI同比实际增长6%，增速与4月份持平。5月份工业生产呈现明显的结构优化、行业分化的运行特征。
一是高技术产业增长明显加快。5月份，高技术产业增加值同比增长11.5%，增速比4月份加快1.8个百分点，高于整个工业5.5个百分点。其中，医药制造业增长12.2%，航空、航天器及设备制造业增长28.3%，电子及通信设备制造业增长12.5%，信息化学品制造业增长27.5%，增速均明显高于全部规上工业。
二是装备制造业增速回升。5月份，装备制造业增加值同比增长8.5%，增速较4月份加快0.6个百分点。其中，仪器仪表制造业增速加快3.2个百分点，计算机通信和其他电子设备制造业加快1.7个百分点，电气机械和器材制造业加快0.9个百分点，专用设备制造业加快0.7个百分点，通用设备制造业加快0.4个百分点。
三是采矿和高耗能等传统行业增速继续回落。5月份，采矿业增加值同比下降2.3%，为近年来首次整体下降。其中，煤炭开采和洗选业同比下降4.4%，降幅较4月份继续扩大；石油和天然气开采业、黑色金属矿采选业由增转降。六大高耗能行业同比增长5.9%，增速较4月份回落0.4个百分点。其中，石油加工、炼焦和核燃料加工业同比增长6%，增速较4月份回落2.7个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业同比下降2.1%，降幅继续扩大；非金属矿物制品业增速回落1个百分点。（完）
(整理 乔艳红; 审校 张喜良)
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