中国5月工业生产平稳增长 高技术产业增长明显加快--统计局新闻稿

(以下为“5月份工业生产平稳增长--中国国家统计局工业司高级统计师江源解读5月份工业生产数据”新闻稿全文)

6月13日，国家统计局发布的工业生产数据显示：5月份全国规模以上工业增加值CNIO=ECI同比实际增长6%，增速与4月份持平。5月份工业生产呈现明显的结构优化、行业分化的运行特征。

一是高技术产业增长明显加快。5月份，高技术产业增加值同比增长11.5%，增速比4月份加快1.8个百分点，高于整个工业5.5个百分点。其中，医药制造业增长12.2%，航空、航天器及设备制造业增长28.3%，电子及通信设备制造业增长12.5%，信息化学品制造业增长27.5%，增速均明显高于全部规上工业。

二是装备制造业增速回升。5月份，装备制造业增加值同比增长8.5%，增速较4月份加快0.6个百分点。其中，仪器仪表制造业增速加快3.2个百分点，计算机通信和其他电子设备制造业加快1.7个百分点，电气机械和器材制造业加快0.9个百分点，专用设备制造业加快0.7个百分点，通用设备制造业加快0.4个百分点。

三是采矿和高耗能等传统行业增速继续回落。5月份，采矿业增加值同比下降2.3%，为近年来首次整体下降。其中，煤炭开采和洗选业同比下降4.4%，降幅较4月份继续扩大；石油和天然气开采业、黑色金属矿采选业由增转降。六大高耗能行业同比增长5.9%，增速较4月份回落0.4个百分点。其中，石油加工、炼焦和核燃料加工业同比增长6%，增速较4月份回落2.7个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业同比下降2.1%，降幅继续扩大；非金属矿物制品业增速回落1个百分点。（完）