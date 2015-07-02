中印经济增长形势将继续分化 直至2017年--惠誉

路透香港7月1日 - 据惠誉最新公布的全球经济展望报告，亚洲新兴经济体中期经济将继续保持相对较高的增长速度，新兴市场经济前景仍然存在严重分化。到2017年这段时间，除中国外的新兴亚洲经济增长应会整体稳步改善。即使中国继续经历结构型逐渐减速，应该也无阻这一趋势发展。

由于对主要全球宏观趋势--包括大宗商品价格下跌、美国可能升息以及各国特定因素--的曝险不同，未来几年新兴市场的增长率将有很大差别。

惠誉预计，除中国外新兴亚洲经济体2016年整体增速将提高至6.7%，高于2015年的6.4%，但印度的强劲增长，掩盖了印尼和马来西亚等新兴亚洲其他较大经济体，表现或较近期趋势疲弱的可能。

惠誉预计中国2015年经济增长放缓至6.8%，2016年增长6.5%，因继续进行再平衡。

亚洲经济体的表现料明显比其他大型新兴市场强劲。俄罗斯和巴西经济2015年料录得明显萎缩(料分别萎缩3.5%和1.5%)，随后在2016年和2017年出现微弱的复苏。

印度将是提升亚洲地区整体增长率的关键，而且在中国以外亚洲地区的经济增长预估中占比近一半。特别是，惠誉预期印度今年GDP增长率将在1999年以来首次超过中国，然后在2016年(2017财年)加速至8.1%，并在2017年(2018财年)回落至8.0%。印度实施结构性改革以及随之出现的投资升温，仍将是该国增长前景的主线，而最近发布的数据则证实了需求增强。

不过话又说回来，印度改革举措能够在多大程度、以多快速度推动经济加速成长，仍取决于实施情况；有迹象显示，经济成长加速势头可能弱于先前预期。虽然惠誉维持对该国经济增长的预估不变，但将2016和2017财年的实质GDP增幅预估从8.0%和8.3%分别调降至7.8%和8.1%。

和印度成鲜明对比，中国靠政策推动经济重新平衡，到2017年时增长率将逐步降至6%，低于2005-2014年的平均增幅9.3%。政府实施治理影子银行，改革地方债以及抑制房地产过度投资的政策，将继续给经济带来下行压力，使增长逐步趋缓。从长期来看，经济再平衡对经济稳定是有益的。目前，房地产行业固定资产投资规模不断扩张，仍是宏观经济面临的一大风险。不过，近期数据确实也显示，房地产业崩盘的风险逐渐消退。今年迄今的货币宽松政策应有助于经济增长在下半年加速，尽管5月数据显示经济活动为持稳而非加速。(完)

(编译 王丽鑫/杜明霞/徐文焰/李婷仪 审校 戴素萍/张若琪/于春红/郑茵)

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