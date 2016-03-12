分析师看中国1-2月工业及投资数据

路透北京3月12日 - 中国国家统计局周六公布，1-2月规模以上工业增加值同比增长5.4%，增速创2008年11月以来最低，亦低于路透调查预估中值5.6%；社会消费品零售总额同比增10.2%，固定资产投资同比增速略升至10.2%，路透调查预估中值分别为10.8%和9.5%。

同时公布的1-2月房地产开发投资同比增长3.0%，增速为时隔两年后首次回升；房屋新开工面积同比增长13.7%。

主要数据:

--1-2月规模以上工业增加值同比增长5.4%（路透调查中值为5.6%）

--1-2月固定资产投资同比增长10.2%（路透调查中值为9.5%）

--1-2月社会消费品零售总额同比增长10.2%（路透调查中值为10.8%）

--1-2月全国房地产开发投资同比增长3.0%，前值为1%

中国月度工业增速走势图，请点选 tmsnrt.rs/1WgqwRk

以下为市场人士的评论:

--光大证券固收团队：

弱需求仍压制工业生产。总体来看，国内外的需求仍然偏弱。未来在国内外需求仍然偏弱的情况下，工业增加值整体仍弱，在未培育出新的经济增长点之前，经济下行的压力不减。

地产投资带动整体投资小幅回升。政府政策对房地产市场放松政策的效果逐渐显现，房地产销售出现大幅增长。地产商也加快开发力度。但是我们对房地产开发投资仍保持谨慎态度，三四线高企库存仍会抑制土地成交。现在加快建设的可能是开发商存量土地。

社会消费品零售总体稳中有落。网络、餐饮消费仍是主要增长点。政策带动下房地产销售回暖带来的家居建材等消费也出现较大回升。另外我们注意到1-2月份CPI增长也贡献了较大的增长份额，扣除价格因素后社消总额实际增长9.6%。我们预计未来随着季节性因素对价格影响减弱，社消增长或继续小幅回落。

总体而言，地产独木难支，经济仍然悲观。总体来看，今年GDP增长目标首次使用6.5-7.0%的区间，表明政府对经济的把控制度减弱。从现有数据来看，经济改善的迹象并不明显，一季度经济大概率仍会出现下行。另外从现在政府释放的各种信号来看，供给侧改革的决心较大，经济增长必须经历阵痛。央行的货币政策为配合政府出清过剩产能也偏向于谨慎维稳，未来或以结构性宽松为主，定点定向放水，但是保持整体宽松格局仍是大概率事件。债券市场在基本面、政策面以及资金面的支撑下，仍有下行空间。

--申万宏源证券宏观团队：

工业增加值增速同环比低迷，季节性因素、下游销售需求不强、产能过剩及结构调整等制约我国工业的长期因素共同导致工业扩张力度延续弱势。

固定资产投资回升，主要受房地产投资增速回升拉动，其中房屋新开工面积增速由跌转升，制造业和基建投资累计增速继续小幅回落。

宽货币宽财政是稳增长主要力量：经济开局地产拉动投资回暖，但工业低迷消费稳中有落，后续仍需要宽货币宽财政配合发力。除扩大赤字用于实行减税政策外，今年中央对传统基建投资的要求与去年持平，投资增速目标的完成需要房地产投资恢复和基建投资发力，重点关注新基建，以及产业政策扶持的新经济、转型类的项目。

--招商证券 张一平：

1-2月规模以上工业增加值增速回落。一方面，供给侧改革和春节停工等因素推动产能过剩行业主动减产，粗钢、水泥、煤炭等产品产量继续下滑；另一方面，前两月出口需求低迷，对制造业生产影响较大；固定资产投资增速好于市场预期。房地产投资的回暖是推动投资增速回升的主要原因。不过基建投资和制造业增速仍在下滑，这主要受到春节因素的影响，关注节后基建投资增速的反弹情况。

1-2月消费同比增速有所回落。本期消费增速的回落主要是由于汽车消费和网购规模下降所致，这可能商家放假、快递员工返乡过年等季节性因素有关。

投资资金到位情况明显恶化值得关注。前两月信贷投放加速，银行贷款增速明显提升，国家预算内资金保持快速增长，到位资金增速放缓主要是受自筹资金明显下滑所致。

总的来看，前两月供给侧工业增速继续下滑，需求端地产投资率先发力，供需矛盾有所缓和，近期工业品价格的持续回升可能是供给下降、需求回升的综合结果。春节后宏观调控加强了总需求水平管理，新的刺激措施陆续出台，资金到位情况恶化局面可能难以持续。随着基建项目节后陆续开工，预计地产投资和基建投资仍是托底经济的主要力量，国内经济有望在上半年触底企稳。

--海通证券宏观 姜超、顾潇啸等：

工业增速再创新低。主因去产能背景下高耗能和传统行业生产回落，同时外需低迷拖累工业出口。

1-2月固定资产投资增速回升至10.2%，反映稳增长效果显现。地产投资反弹并由负转正，对投资增长的贡献率也明显提升。

消费增速继续下滑，家电、汽车增速下滑是主要拖累。地产刺激虽带动相关消费，但持续性存疑。16年消费开局偏弱，压力仍大。

仍需警惕滞胀风险。全国两会表态今年兼顾稳增长和供给侧改革，一方面去产能致工业增速再创新低，钢铁水泥等主要工业品产量持续萎缩，与此同时稳增长刺激投资需求，尤其地产基建投资均现回升，或加剧通胀上行压力，结构转型期需求刺激政策效果待察，仍需警惕滞胀风险。

--国信证券 董德志、燕翔：

工业增速弱于市场预期。根据我们推算，二季度工业增速有下破5.0%的可能，时间可能在6至7月左右。

受房地产销售大幅攀升影响，房地产投资一枝独秀。而正如我们此前报告中指出，房地产去库存要求销售提升投资下降，否则根本无法去库存。因此房地产投资回升不符合政策目标，未来的持续性估计不足。

制造业和基建投资继续下滑。总体来看，2月经济数据中，除房地产销售和投资数据较好，工业、消费、制造业投资和基建投资增速均在下滑。2016年宏观经济新年弱开局。

--民生证券宏观团队 朱振鑫、张德礼：

1-2月工业增加值累计同比增5.4%，工业企业惨淡经营。中国去产能不可能一簇而就，过剩产能的收缩必定是渐进式的，而外需、投资等终端需求则以相对更快的速度下滑。在传统工业功过于求的格局没有实质改观的情况下，周期品价格持续暴涨只是镜花水月，占比较大（超过30%）的采矿能源原材料等行业盈利触底反弹只是一种奢望罢了。高科技工业虽保持了高增速，但10%的占比也其难当大任。

货币宽松受阻，未来更多依靠财政。继人民币贬值、股灾和楼市无序加杠杆后，通胀又有回升的势头，央行宽松的空间已经很小了，甚至有边际紧缩的压力。托底经济需要让积极的财政政策真正“积极”起来，一是增加支出，主要通过盘活存量（前期沉淀财政资金流向实体）+借助金融资本加杠杆（专项债与下调固定资产资本金）+社会资本加杠杆（继续加速推进PPP）；二是继续结构性减税、落实营改增，激发企业投资和居民消费的潜力。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

尽管市场对经济下行压力已有感受和预期，但最终实际运行情况整体上还是要偏弱于市场预期。最能代表当期经济运行的工业增长不仅明显回落，而且低于市场普遍预期。

但是经济低迷中也显示经济“触底”迹象，作为经济增长第一动力的投资增速开始回升，并明显超过预期。投资的企稳是经济企稳的基础，虽然实际投资回升速度低于我们的预期（我们预期为市场预期上限），但回升速度明显高于市场预期中值，机构预期将因此改变；投资回升表明前期出台的落实投资政策开始落实见效，遇见未来仍将能保持缓慢回升态势。整体经济增长虽有压力但无须担忧，全面经济增速6.5底线不会被突破。

受楼市限制政策消除的影响，房地产投资也开始出现反弹现象，但由于地产大周期拐点已出现和中国经济发展阶段已到了结构调整和效率提升的阶段，地产投资增速回升的态势不会延续，拉动经济回升的投资增长还得靠基础设施投资，这也意味着PPP等投融资体制改革仍有巨大的潜力和释放空间。

**相关背景**

--中国2016年经济增长预期目标确定在6.5-7%，且“十三五”(2016-2020年)年均增速保持在6.5%以上。为稳定经济增长、并为供给侧改革创造宽松环境，政府同时将今年财政赤字率目标上调至3%、广义货币供应量(M2)增速目标提高至13%，通胀控制目标则稳定在3%左右。

--中国财政部部长楼继伟指出，今后一个时期中国财政收入潜在增长率有下降趋势，但赤字和债务仍有一定提升空间；今年地方政府到期债务有5万亿元人民币左右，将继续允许地方发行债券进行置换。

--中国国家发改委主任徐绍史表示，今年经济面临比较大的风险和挑战，但政策储备充裕，有信心使中国经济运行在合理区间，也不会因处置过剩产能出现下岗潮，中国经济不可能硬着陆，也没有拖累世界经济。

--中国海关公布，以美元计价2月出口同比下降25.4%，创2009年5月以来近七年最大降幅；2月进口同比下降13.8%。

--中国国家信息中心最新报告称，一季度中国经济增速将继续趋缓至6.5%左右，CPI同比上涨1.8%左右，PPI将同比下跌5.2%左右。

--中国央行自2016年3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长。 （完）