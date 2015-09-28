中国8月工业企业利润同比降8.8% 创2011年有记录以来最大降幅（更新版2）

(新增8月利润创2011年有记录以来最大降幅)

路透北京9月28日 - 中国国家统计局周一公布，8月规模以上工业企业实现利润总额4,481.1亿元人民币，同比下降8.8%，降幅比7月扩大5.9个百分点，其中股市下跌和汇市波动亦是利润下滑重要原因。另据统计局回复路透，8月利润创2011年建立月度监测制度以来的最大单月降幅。

1-8月，全国规模以上工业企业实现利润总额37,662.7亿元，同比下降1.9%，降幅比1-7月扩大0.9个百分点。其中，国有企业和集体企业利润纷纷下降，外企和私企反而增长。

国家统计局工业司何平博士解读称，8月工业利润降幅扩大的主要原因包括成本上升幅度快于销售；价格降幅扩大；投资收益对盈利的拉动作用明显减弱；汇兑损失使财务费用增长较快；以及石油、汽车和化工等行业利润下滑明显。

“尽管8月份工业利润降幅扩大，但产成品存货快速增长势头略有放缓。8月末，规模以上工业企业产成品存货同比增长5.7%，增幅连续两个月回落。产成品存货增长放缓，有利于企业释放库存压力，缓解生产经营困难。”他称。

他指出，投资收益对盈利的拉动作用明显减弱。受股市回落影响，8月规模以上工业企业投资收益同比增加41.2亿元，增加额比7月减少69.2亿元。

汇兑损失则使财务费用增长较快。受人民币汇率波动影响，部分外向型企业汇兑损失明显增加，使财务费用明显上升。8月规模以上工业企业财务费用同比增23.9%，而7月则同比下降3%。

数据显示，1-8月，在规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额7,564.2亿元，同比下降24.7%；集体企业利润299.2亿元，下降0.3%；股份制企业利润25,282.6亿元，下降1.7%；外商及港澳台商投资企业利润9,313.4亿元，增长0.7%；私营企业利润13,319.4亿元，增长7.3%。

工业利润走势图：link.reuters.com/fyc75w

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2015年1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6 （完）

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