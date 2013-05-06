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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 6日 星期一 14:09 BJT

印度和中国军队从边境争议地区同时后撤 结束三周僵持

印度和中国周日同时从喜玛拉雅一处荒地内相距仅几米远的营地撤军，结束长达三周的僵持。两国在该区域边境存在争议。一名印度军方人士对路透表示，双方边境指挥官在举行会议后达成协议，随后撤军。印度外长计划周四访问北京。路透
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