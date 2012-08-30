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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 30日 星期四 14:13 BJT

中国国防部长梁光烈下周将访印度

中国国防部长梁光烈下周将访问印度，寻求深化两国军事关系。梁光烈将是六年来首位访问印度的中国国防部长，六年间，中印两国均在争议地区附近加强基础设施与军事建设。印度政府声明称，梁光烈9月2-6日的访问将商讨加强边境“和平稳定”等议题。

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