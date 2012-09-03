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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 3日 星期一 10:29 BJT

梁光烈访问印度 寻求改善中印关系

中国国防部长梁光烈於周日下午抵达孟买，对印度进行访问，这是中国国防部长时隔八年首次访印，或有助於避免中印发生边境摩擦。印度方面表示，在梁光烈为期四天的印度之行中，两国国防部长将讨论边界安全议题，双方可能宣布举行新一轮联合军事演习。图为资料图片。

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