（修正）焦点：中国经济陷入挣扎 但印度带来希望

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
(修正标题措辞)
路透新德里8月31日 - 对于担心新兴经济体状况的投资者来说，周一出炉的印度4-6月国内生产总值(GDP)数据应会让人鼓舞，该国预计仍会连续第二季成为增长最快的主要经济体。
一项路透调查的预估中值显示，印度当季GDP增长年率料为7.4%，略低于1-3月的7.5%。
不过外界仍质疑印度今年初开始使用的GDP计算新方法，即便该方法得到世界银行首席经济学家的支持。计算方法调整后，印度今年首季的经济增速超过了中国。
但印度强劲的增长数据，与不那么乐观的现实状况并不一致。
“过去两年来经济增长动能已经改善，”德意志银行分析师Kaushik Das说道。“不过回升的步伐则缓慢的令人沮丧。”
周一的数据预期将引燃人们的期望--印度将接过全球经济增长的接力棒，因中国经济放缓。
**新投资承诺**
不过由于印度的经济规模只有中国的五分之一，在支撑全球经济方面，印度同中国不可同日而语。
拜庞大的国内市场和大量廉价劳动力所赐，印度这个亚洲第三大经济体坐享获得更多投资的机遇。
受印度前景所吸引，鸿海(2317.TW)本月宣布将斥资50亿美元投资印度。
数日前索尼(6758.T)首批印度制造的电视出货，通用汽车(GM.N)公布计划拿出10亿美元扩大在印度的生产。
不过经济的改善在很大程度是缘于全球大宗商品价格的崩跌，这已令通胀降温，并有助于缩窄财政和经常帐赤字。(完)
(编译 王丽鑫/孙茉莉; 审校 许娜/龚芳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透华盛顿1月20日 - 即将上任的美国新一届总统特朗普主张减税、放松管制、加大联邦支出，这是一剂医治经济停滞和严重失业的经典药方。
路透台北1月20日 - 全球化原本被奉为国际贸易关系的圭臬，但保护主义日益抬头，加上特朗普正式上任、英国选择硬脱欧，我们眼下正在见证全球化的历史性转折。