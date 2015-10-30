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时事要闻 | 2015年 10月 30日 星期五 17:42 BJT

中国国家副主席李源潮将于11月3-7日访问印度

路透北京10月30日 - 中国外交部周五称，国家副主席李源潮下月将访问印度。这是近期第二位即将访问印度的中国高官。

外交部发言人陆慷在例行记者会上指出，李源潮将于11月3-7日访问印度。

中国中央军委副主席范长龙将于11月中旬访问印度和巴基斯坦。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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